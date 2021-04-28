Через неделю — 6 мая — 4A Games выпустит обещанную графически улучшенную версию Metro Exodus с подзаголовком Enhanced Edition, которую уже сейчас можно начинать называть «крайсисом нашего времени». Игра в полной мере задействует технологию трассировки лучей, красуется 4K-текстурами и поддержкой DLSS 2.0. Специалисты подразделения Digital Foundry, пользуясь своим положением, заблаговременно протестировали улучшенный вариант игры и поделились соответствующей видеозаписью с широкой общественностью.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Если коротко, то Metro Exodus Enhanced Edition в Digital Foundry называют первой AAA-игрой, построенной вокруг технологии трассировки лучей. В улучшенном издании всё выглядит превосходно: и реалистичное освещение, и правдоподобные тени с отражениями.

реклама

Напоминаем, что Enhanced Edition является отдельной версией Metro Exodus, однако все обладатели оригинальной версии получат «апгрейд» бесплатно и автоматически. Системные требования у проекта соответствующие: GeForce RTX 2060 — минимум.