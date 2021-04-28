Специалисты Digital Foundry протестировали Metro Exodus Enhanced Edition и оказались в восторге
Через неделю — 6 мая — 4A Games выпустит обещанную графически улучшенную версию Metro Exodus с подзаголовком Enhanced Edition, которую уже сейчас можно начинать называть «крайсисом нашего времени». Игра в полной мере задействует технологию трассировки лучей, красуется 4K-текстурами и поддержкой DLSS 2.0. Специалисты подразделения Digital Foundry, пользуясь своим положением, заблаговременно протестировали улучшенный вариант игры и поделились соответствующей видеозаписью с широкой общественностью.
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Если коротко, то Metro Exodus Enhanced Edition в Digital Foundry называют первой AAA-игрой, построенной вокруг технологии трассировки лучей. В улучшенном издании всё выглядит превосходно: и реалистичное освещение, и правдоподобные тени с отражениями.
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Напоминаем, что Enhanced Edition является отдельной версией Metro Exodus, однако все обладатели оригинальной версии получат «апгрейд» бесплатно и автоматически. Системные требования у проекта соответствующие: GeForce RTX 2060 — минимум.
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