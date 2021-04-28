Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Специалисты Digital Foundry протестировали Metro Exodus Enhanced Edition и оказались в восторге

Называют её первой игрой, которая действительно создана с расчётом на трассировку лучей.
9
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня

Через неделю — 6 мая — 4A Games выпустит обещанную графически улучшенную версию Metro Exodus с подзаголовком Enhanced Edition, которую уже сейчас можно начинать называть «крайсисом нашего времени». Игра в полной мере задействует технологию трассировки лучей, красуется 4K-текстурами и поддержкой DLSS 2.0. Специалисты подразделения Digital Foundry, пользуясь своим положением, заблаговременно протестировали улучшенный вариант игры и поделились соответствующей видеозаписью с широкой общественностью.

реклама

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Если коротко, то Metro Exodus Enhanced Edition в Digital Foundry называют первой AAA-игрой, построенной вокруг технологии трассировки лучей. В улучшенном издании всё выглядит превосходно: и реалистичное освещение, и правдоподобные тени с отражениями.

реклама

Напоминаем, что Enhanced Edition является отдельной версией Metro Exodus, однако все обладатели оригинальной версии получат «апгрейд» бесплатно и автоматически. Системные требования у проекта соответствующие: GeForce RTX 2060 — минимум.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

4a games metro exodus
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Специалисты Digital Foundry протестировали Metro Exodus Enhanced Edition и оказались в восторге
9
Релизный трейлер дорогого «рогалика» Returnal напомнил о важности следования к заветной цели
1
Графически улучшенная версия Metro Exodus заглянет на PC на следующей неделе
19
Доходы игрового подразделения Microsoft выросли на 50% за прошлый квартал
+
«Сбер» собирается стать полноценным участником рынка видеоигр
11
Для Cyberpunk 2077 вышел небольшой патч 1.22, улучшающий производительность на PC и консолях
16

Интересные материалы

Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 132
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 105
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 21
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 33
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
16 апреля 2021 29
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
26 апреля 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ищу лучший игровой процессор весной 2021
98
Тест разных антивирусов на способность обнаружения вируса-шифровальщика WANNACASH и его удаления
51
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
18
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14
Майская распродажа – Windows 10 Pro за $7.70 и скидки на ПО до 58%
Большой обзор маленькой Rocket League
5

Сейчас обсуждают

Михаил
22:20
Они думаю что жесткие диски как картриджы работают?
Рост цен на SSD неизбежен, а майнинг Chia Coin может не окупиться из-за выхода накопителей из строя
tarick
22:18
проблема - только у игрунов, и состоит она в том, что платить такие деньги за то чтобы поиграть - они не хотят (а чаще и не могут) у нвидии проблем нет. у особо упоротый майнеров, судя по тому, по как...
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии с антимайнерской защитой поступят в продажу уже в июне
ELITE83
22:18
Сата2 на весьма древнем чипе... Даже рейд 0 не особо быстрый вышел ... Нвме на 4 линиях упирается в шину 2го поколения едва 1.5гб/с тянет...
Рост цен на SSD неизбежен, а майнинг Chia Coin может не окупиться из-за выхода накопителей из строя
ego0550
22:16
Какие это монеты, приведи пример? Есть более-менее 3 живых шиткоина, но они в общей сложности не выдержат и 10% майнеров, которые сейчас сидят на эфире.
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии с антимайнерской защитой поступят в продажу уже в июне
tarick
22:15
Ну после тестов 3080ti без каких-либо "защит" - надо же придумать для игорьков какой-то новый "свет в конце тоннеля". Сколько ж потом пердаков взорвется, когда "защита" снова не поможет...
NVIDIA запустит поставки видеокарт RTX 30 с улучшенным ограничителем майнинга
tarick
22:12
это 3090-то редко используют для майнинга? ее по-моему используют только для майнинга. и для обзоров/тестов. никто в здравом уме не купит видяху за 4к долларов для игр.
NVIDIA запустит поставки видеокарт RTX 30 с улучшенным ограничителем майнинга
Leonid Shagidullin
22:12
Ванговал, что 3090 не тронут, и оказался прав.
NVIDIA запустит поставки видеокарт RTX 30 с улучшенным ограничителем майнинга
Антон Конкин
22:10
Опять про жопы, петушок?)))
Видеокарты GeForce RTX 30 с новым ограничителем майнинга появятся в магазинах с середины мая
GrozaX
22:09
До "анонса"
Большой обзор маленькой Rocket League
i_ran_past
22:09
Чтоооооо!? Технокухня пересела на райзены?
Ищу лучший игровой процессор весной 2021
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем