Инсайдер: анонс новой Battlefield состоится уже через два дня
DICE и Electronic Arts уже давно обещали, что официальный анонс новой Battlefield, которая, согласно слухам, не имеет подзаголовка и является крупным перезапуском франшизы с отправкой её в сеттинг недалёкого будущего, состоится весной. Две трети весны мы уже успешно прожили, анонса пока не было, а DICE недавно пообещала провести его «скоро». И тут в дело в очередной раз вступают инсайдеры всех мастей.
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Как передаёт инсайдер Роберто Серрано, «скоро» — это грядущая пятница, 30 апреля. По его сведениям, именно на этот день у DICE запланирована премьера проекта. Однако, как это принято в современной игровой индустрии, анонс будет проходить в несколько этапов: сначала непосредственно анонс, а через неделю — первый игровой видеоролик.
Даже если Серрано ошибся с датами, то в целом анонс новинки должен состояться до конца весны, а выбора у DICE остаётся всё меньше и меньше.
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Напомним, что DICE обещает в новинке невиданный масштаб боевых действий, огромное количество бойцов на поле боя, а также элементы тотальной войны и продвинутую разрушаемость окружения. Примечательно, что эти заявления полностью повторяют ранние утечки информации от различных инсайдеров, так что надежда на действительно достойный проект во франшизе Battlefield лишь увеличивается.
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