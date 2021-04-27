Без «дразнилок» (тизеров) в современной игровой индустрии как без воды — ни туды и ни сюды. Вот и Брайан Фарго, глава студии inXile Entertainment, известной по Wasteland 2, Wasteland 3 и Torment Tides of Numenera, решил, что очень правильно будет опубликовать «твит», в котором сообщается о первоклассной графике, сценарии и дизайне новой крупной игры коллектива.

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Источник изображения: Wasteland 3.

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К сожалению, проект находится на ранних стадиях развития, на что недвусмысленно намекнул Фарго, уточнив, что, к сожалению, мы ещё очень долго не увидим то, что видит он. Когда Фарго спросили «Насколько долго? К концу года?», ответ был дан однозначный — «Дольше...».

На данный момент известно лишь то, что следующий проект inXile создаётся на базе движка Unreal Engine 5, возможности которого действительно позволяют создавать первоклассную фотореалистичную графику. Также важно напомнить, что inXile уже несколько лет входит в состав внутренних студий Microsoft, так что недостатка в ресурсах и финансировании у коллектива не будет.