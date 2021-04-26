Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Энтузиасты уже приступили к исправлению оставленных разработчиками в NieR Replicant ошибок

Классика.
+
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня

Объективно неготовые к релизу, но всё же добравшиеся до него игры не вызывают сегодня уже никакого удивления. «Традиция» печальная, даже удручающая, но есть в ней и положительная сторона: зачастую находятся самоотверженные энтузиасты, готовые исправить оставленные разработчиками в играх недоработки. Не стала исключением и PC-версия NieR Replicant — улучшенного варианта NieR образца 2010 года выпуска.

реклама

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

В частности, игроки жалуются на аномально низкую для проекта с таким уровнем графики производительность, «глюки» анимации при частотах кадров выше шестидесяти, недоработки в кат-сценах и прочие ошибки. Но в мире не без добрых людей: энтузиасты спустя считанные часы после релиза NieR Replicant уже начали готовить самодельные модификации и фреймворки, которые решают наиболее часто встречающиеся перечисленные чуть выше проблемы.

реклама

Напомним, что несмотря на недостатки, NieR Replicant всё же пользуется внушительной популярностью: по итогам недели проект возглавил чарт продаж в Steam, а его пиковый «онлайн» составил свыше 28 600 человек.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

square enix nier replicant
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Инсайдер: Starfield от Bethesda выйдет в конце этого года и станет эксклюзивом для Xbox
+
Энтузиасты уже приступили к исправлению оставленных разработчиками в NieR Replicant ошибок
+
The Last of Us Part II получила аж 300 наград «Игра года» — это абсолютный рекорд в индустрии
20
Hood Outlaws & Legends порадует трассировкой лучей и поддержкой NVIDIA DLSS
3
NieR Replicant возглавила чарт продаж Steam на этой неделе
2
Финальная версия отменённой игры «Приключения капитана Блада» от студии «1С» попала в Сеть
26
Похоже, Godfall потеряет статус «некстген»-эксклюзива
3

Интересные материалы

Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 105
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 125
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 32
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
14 апреля 2021 74
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
16 апреля 2021 26
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
24 апреля 2021 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
268
The Bureau - XCOM Declassified: ХСОМ с оглядкой на Mass Effect
17
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
18
Замена ламп подсветки в старом мониторе
53
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
7

Сейчас обсуждают

Каа
13:39
Не меряйте 12 месяцами, меряйте по взрослому - 10 лет.
Intel уже заметно сократила расходы на выкуп акций, но не тронула дивиденды
Шамиль Джанболатов
13:38
Ну, не совсем так, 4 ядра все еще минимально достаточны в играх, пусть и не обеспечивают плавности и запаса на будущее. Райзен 3100 примерный аналог Интел 7700
Процессоры AMD Warhol (Zen 3 Refresh) могут не появиться из-за близости анонса Zen 4
Виталик Понурко
13:37
Полное погружение в мир ведьмака, теперь и на тебя все будут смотреть как на говно)
Открыта регистрация для раннего доступа к мобильной игре Ведьмак
Тилька Шмидт
13:37
Вопрос в том где они?)))) Они же начали поставлять( R75800-R9 5900) тем кто производит готовые пк (Alienware итд итп)
Процессоры AMD Warhol (Zen 3 Refresh) могут не появиться из-за близости анонса Zen 4
Антонъ Сартаковъ
13:36
Разумно купить винтов и перепродать их хомяками по двойной цене. Разумно купить 30го числа валюты и посмотреть, что с ней дальше будет. Но уж точно не разумно закупать себе целую систему для майнинга/...
Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
Тилька Шмидт
13:34
Согласен с тобой. Лучше на am4, спрос явно больше будет.
Процессоры AMD Warhol (Zen 3 Refresh) могут не появиться из-за близости анонса Zen 4
Шамиль Джанболатов
13:31
Поживем увидим. Я бы непрочь заменить со временем свой Райзен 3100 на какой-нибудь Зен 2+ с 6 ядрами
Процессоры AMD Warhol (Zen 3 Refresh) могут не появиться из-за близости анонса Zen 4
Тилька Шмидт
13:30
Слышал о том что народ и компании валят из кремневой долины в Техас. Техас вообще такой обособленный штат.
Последствия COVID-19: риэлторы массово переходят к демонстрации недвижимости в TikTok
Сыгындырдык Ийдыкдырдынов
13:29
И гаситься потом, чтобы этой картой еб*о не разбили.
Bitmain представила Antminer E9 - 3GH/s Ethereum и цена от $15 000
Lamerusha Lat
13:28
Вот пока раздумываю. Взять корпоративный SSD и хард на 8 ТБ или обойтись парочкой хардов по 14 ТБ?
Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем