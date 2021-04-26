Энтузиасты уже приступили к исправлению оставленных разработчиками в NieR Replicant ошибок
Объективно неготовые к релизу, но всё же добравшиеся до него игры не вызывают сегодня уже никакого удивления. «Традиция» печальная, даже удручающая, но есть в ней и положительная сторона: зачастую находятся самоотверженные энтузиасты, готовые исправить оставленные разработчиками в играх недоработки. Не стала исключением и PC-версия NieR Replicant — улучшенного варианта NieR образца 2010 года выпуска.
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В частности, игроки жалуются на аномально низкую для проекта с таким уровнем графики производительность, «глюки» анимации при частотах кадров выше шестидесяти, недоработки в кат-сценах и прочие ошибки. Но в мире не без добрых людей: энтузиасты спустя считанные часы после релиза NieR Replicant уже начали готовить самодельные модификации и фреймворки, которые решают наиболее часто встречающиеся перечисленные чуть выше проблемы.
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Напомним, что несмотря на недостатки, NieR Replicant всё же пользуется внушительной популярностью: по итогам недели проект возглавил чарт продаж в Steam, а его пиковый «онлайн» составил свыше 28 600 человек.
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