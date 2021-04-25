Впереди последняя тяжёлая трудовая неделя перед внеплановыми каникулами, а значит, Valve в очередной раз подводит итоги недельной работы Steam. Неожиданно для многих, на этой неделе наиболее активно в сервисе компании продавалась NieR Replicant ver.122474487139... — улучшенная версия игры 2010 года выпуска.

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Очаровательная кооперативная аркада It Takes Two удерживает вторую позицию, а на фоне распродажи шутеров от EA на четвёртое и пятое места взгромоздились уже изрядно истрепавшиеся проекты Battlefield V и Titanfall 2. А кооперативный боевик Outriders, некогда возглавлявший чарт Steam, ныне с поникшей головой замыкает десятку.

Вот, как выглядит десятка лидеров чарта продаж в Steam с 18 по 25 апреля в целом: