Не секрет, что релиз Cyberpunk 2077 был омрачён многочисленными техническими проблемами, особенно на давным давно морально устаревших базовых версиях консолей прошлого поколения. Студия CD Projekt RED не стала «отнекиваться», признала наличие недостатков и предложила всем желающим оформить возврат средств. Более того, компания даже компенсировала затраты за розничные копии в рамках кампании Help Me Refund.

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По громким и частым возгласам недовольных геймеров могло сложиться впечатление, что средства за Cyberpunk 2077 возвращали все кому не лень, а от выручки не осталось и следа, однако на деле всё, естественно, практически наоборот. Из вчерашнего финансового отчёта головной компании CD Projekt стало известно, что всего за несколько недель после релиза (до конца календарного года) было реализовано 13,7 млн копий Cyberpunk 2077, из которых 73 % приходятся на цифровые продажи, тогда как объём возвращённых средств можно назвать мизерным в масштабах проекта и его бюджета.

Как передаёт издание Ars Technica, компания CD Projekt рассчитывает потерять на возвратах средств за Cyberpunk 2077 порядка 51,2 млн долларов. Из этой суммы 10,65 млн — это прямые возвраты за три недели прошлого года, а 2,23 млн — возвраты через программу Help Me Refund. Остальное — запланированные компанией расходы на возвраты уже в текущем году в целом.

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Учитывая, что чистая прибыль CD Projekt по итогам прошлого года составила свыше 300 миллионов долларов, то даже при самом неблагоприятном развитии событий касательно возвратов средств компания потеряет лишь незначительную её (прибыли) часть.

С другой стороны, важно помнить, что Sony сняла Cyberpunk 2077 с продажи в PS Store и пока совсем не торопится её туда возвращать. Упущенная выгода от этого решения не упоминается, хотя очевидно, что она ощутимая.