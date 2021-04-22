Компания CD Projekt RED опубликовала финансовые результаты своей деятельности за 2020 год. Самые главные цифры были представлены на официальной страничке студии в Twitter, после чего появился четырёхминутный ролик со всеми остальными подробностями.

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Осмелимся предположить, что опубликованные данные ещё долго будут обсуждаться журналистами, экспертами и простыми игроками. Всё потому, что после проблемного релиза Cyberpunk 2077 и недавней презентации стратегии развития RED 2.0 обыватели привыкли говорить, что «у поляков всё плохо», а выходить из сложившейся ситуации им придётся на протяжении долгих лет. Давайте вместе посмотрим, как студия сработала в прошлом году. Благо, есть удобная презентация с конкретными цифрами.

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Прежде всего, нужно поговорить о Cyberpunk 2077. За месяц после релиза проекта было продано более 13,7 миллиона копий. Причём, на PC и Stadia как на платформы пришлось 56% от всего объёма реализации, на PlayStation 4 — 28%, на Xbox One — только 17%.

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Также было заявлено, что 73% копий Cyberpunk 2077 проданы в цифровом виде. С бюджетом разработки цифры вышли не менее интересными. Всего студия CD Projekt RED потратила на создание Cyberpunk 2077 свыше 1,2 миллиарда польских злотых (около 316 миллионов долларов). К слову, только за прошлый год студией было потрачено около 110 миллионов долларов на все проекты, включая Cyberpunk 2077.

Если говорить о штатных сотрудниках студии, то в разработке проекта участвовало 530 человек, но без помощи фрилансеров и аутсорсеров дело не могло обойтись. Поэтому если посчитать всех людей, поработавших над Cyberpunk 2077, то наберётся более 5200 человек. Сам производственный цикл длился пять лет, игра была переведена на 18 языков — причём, было подготовлено 11 локализаций с полной озвучкой.

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От Cyberpunk 2077 перейдём к обсуждению игры серии The Witcher. Общие продажи всех проектов серии превысили отметку в 50 миллионов копий, на The Witcher 3: Wild Hunt приходится более 30 миллионов. В случае с третьей частью очень сильно удивляют графики продаж: с 2018 года наблюдается стабильный рост, который сохранился и в 2020 году.

Компания CD Projekt RED заверила инвесторов, что работы над некстген-версиями The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077 идут полным ходом, релиз обоих проектов запланирован на текущий год.

А теперь самое интересное. Чистая прибыль CD Projekt RED по результатам 2020 года составила 1,15 миллиарда злотых (чуть больше 300 миллионов долларов) — это в шесть раз лучше показателей 2019 года, но никаких чудес здесь нет, ведь в прошлом году состоялся релиз Cyberpunk 2077.

У цифрового магазина игр GOG показатели по сравнению с 2019 годом тоже улучшились: чистая прибыль составила более 5,3 миллиона долларов, выручка превысила отметку в 90 миллионов. Вице-президент CD Projekt RED заверил, что заработанные в прошлом году деньги помогут компании развиваться в ближайшем будущем.