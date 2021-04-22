Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Вперёд в прошлое: Верданск в Call of Duty Warzone полностью преобразился

Верданск из настоящего канул в небытие под ядерным ударом.
+
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3060 - Ситилинк снижает цены
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT

В современных сессионных проектах становится модно оповещать о приближающихся крупных обновлениях посредством внутриигровых «ивентах». Вот и разработчики Call of Duty Warzone решили поддержать новую традицию и устроили в Верданске, где разворачивается действие королевской битвы, опустошающий ядерный взрыв. Естественно, после взрыва поля боя больше нет, и разработчики решили воспользоваться данной возможностью, чтобы сюжетно связать Warzone и прошлогоднюю Black Ops Cold War. Отныне Верданск в Warzone принимает облик образца 1984 года, как раз во времена действия Black Ops Cold War.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Обновлённый (или состаренный, тут смотря как смотреть) Верданск порадует новыми локациями, а сражения в ГУЛаге, где игроки бьются в дуэли за право на возрождение, перенесутся в более просторную локацию: известную по Black Ops 2 карту Standoff. Многие привычные локации вроде стадиона получили масштабные изменения, так что можно сказать, что перед игроками практически новое огромное поле боя. Также события на новом Верданске разворачиваются в другое время года, что позволит сделать карту более удобной для навигации и определения силуэтов противников.

реклама

Остров Возрождения станет основой для частных матчей, а в Верданске станет доступен режим Resurgence, позволяющий членам отряда возрождаться, если жив хотя бы один его (отряда) член.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

activision infinity ward treyarch call of duty black ops cold war raven software call of duty warzone
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Вперёд в прошлое: Верданск в Call of Duty Warzone полностью преобразился
+
Финансовый отчёт CDPR: 316 миллионов долларов на разработку Cyberpunk 2077 и 30 миллионов копий The Witcher 3
4
Цена на The Last of Us Part II в российском PlayStation Store взлетела до 4 999 рублей
6
Battlefield 4, Titanfall 2 и ещё 11 игр от EA получили на Xbox Series поддержку FPS Boost
+
Sony подтвердила слухи о разработке подписочного сервиса PlayStation Plus Video Pass
1
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Alien Isolation и Hand of Fate 2
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 82
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
16 апреля 2021 26
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
230
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
78
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
25
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
72
Известные игровые серии с неопределенным будущим
47
Разблокируем скрытые настройки БИОС
+

Сейчас обсуждают

SeTi2019
23:45
"удастся сэкономить около 30 000 литров воды в год" 1. Ага, типа, а если не экономить, то 30 тонн воды исчезнут с лица земли в никуда... Ох уж эти экологи-экономы. 2. Ну тогда б уж по честному, пиари...
Razer выделяет 50 $миллионов на экологию и спонсирует производство бамбуковой туалетной бумаги
SeTi2019
23:39
"сосредоточившись на прогулках на свежем воздухе" Лучшее решение в борьбе с дефицитом видеокарт и завышенной ценой на них. Лично я так и сделал. Теперь вообще забил на покупку видеокарты.
Энтузиаст обнаружил способ покупки видеокарт AMD по рекомендованной цене и был награждён футболкой
Gringo
23:39
Для майнеров сейчас полно карт 3000 серии без всяких ограничителей. От 140 до 280 тыс. Вэлком. Плюс выходят спец. карты для майнинга подешевле.
Уровень производительности GeForce RTX 3080 Ti в майнинге Ethereum весьма высок
Simon Crebbs
23:34
Один вопрос: кто-нибудь заметил в Киберпанке эти самые 316 миллионов долларов?? Думаю, большинство не заметило. 316 миллионов долларов - и на выходе вот это забагованое чудо, про консольную версию мол...
Финансовый отчёт CDPR: 316 миллионов долларов на разработку Cyberpunk 2077 и 30 миллионов копий The Witcher 3
Oxaen
23:34
Интересно, а с чем связано такое ценообразование на процессоры амд?!
AMD Ryzen 5 5600X подешевел до уровня Intel Core i9-9700KF
Վիրաբ Պողոսյան
23:31
Если влить в начале то и риск будет минимальным
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
Վիրաբ Պողոսյան
23:30
Если подключить 18 то вреия сократиться в трое
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
ABC
23:28
Колонка "утонула", так сказать.
В сеть попало изображение GPU GeForce RTX 3080 Ti GA102-225 и технические характеристики
I_N_J_E_C_T_O_R
23:28
В стоке - да, но после разгона 10600К проиграет. С другой стороны, не всем охота ковыряться с настройками.
AMD Ryzen 5 5600X подешевел до уровня Intel Core i9-9700KF
Alex
23:28
аналогично, не увидел никакой разницы
Nvidia предлагает удалить последние обновления Windows 10, чтобы исправить проблемы с играми
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем