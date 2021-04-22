В современных сессионных проектах становится модно оповещать о приближающихся крупных обновлениях посредством внутриигровых «ивентах». Вот и разработчики Call of Duty Warzone решили поддержать новую традицию и устроили в Верданске, где разворачивается действие королевской битвы, опустошающий ядерный взрыв. Естественно, после взрыва поля боя больше нет, и разработчики решили воспользоваться данной возможностью, чтобы сюжетно связать Warzone и прошлогоднюю Black Ops Cold War. Отныне Верданск в Warzone принимает облик образца 1984 года, как раз во времена действия Black Ops Cold War.

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Обновлённый (или состаренный, тут смотря как смотреть) Верданск порадует новыми локациями, а сражения в ГУЛаге, где игроки бьются в дуэли за право на возрождение, перенесутся в более просторную локацию: известную по Black Ops 2 карту Standoff. Многие привычные локации вроде стадиона получили масштабные изменения, так что можно сказать, что перед игроками практически новое огромное поле боя. Также события на новом Верданске разворачиваются в другое время года, что позволит сделать карту более удобной для навигации и определения силуэтов противников.

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Остров Возрождения станет основой для частных матчей, а в Верданске станет доступен режим Resurgence, позволяющий членам отряда возрождаться, если жив хотя бы один его (отряда) член.