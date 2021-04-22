Battlefield 4, Titanfall 2 и ещё 11 игр от EA получили на Xbox Series поддержку FPS Boost
Когда Microsoft в феврале этого года представила функцию FPS Boost, позволяющую добиться многократного повышения рабочей частоты кадров в играх прошлого поколения на консолях Xbox Series X|S, первый список поддерживающих её (функцию) игр был удручающе коротким. Но софтверный гигант сразу пообещал, что перечень будет пополняться: с тех пор FPS Boost получили пять игр от Bethesda, а теперь — тринадцать игр от Electronic Arts.
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В список попали три игры серии Battlefield, три проекта серии Plants vs. Zombies, обе части дилогии Titanfall, Mirror’s Edge Catalyst и парочка очаровательных инди проектов:
- Battlefield 1;
- Battlefield 4;
- Battlefield V;
- Mirror's Edge Catalyst;
- Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville;
- Plants vs. Zombies: Garden Warfare;
- Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2;
- Star Wars Battlefront;
- Star Wars Battlefront II;
- Titanfall;
- Titanfall 2;
- Unravel Two;
- Sea of Solitude.
Все вышеуказанные игры за исключением Sea of Solitude смогут воспроизводиться на Xbox Series X при 120 кадрах в секунду. Sea of Solitude будет ограничена 60-ю кадрами. Почему — не уточняется. Что касается Xbox Series S, то вследствие её значительно более скромных вычислительных возможностей, в пяти играх из тринадцати (Battlefield 1, Battlefield V, Mirror’s Edge Catalyst, Star Wars Battlefront II и Titanfall) функция FPS Boost будет неактивна. Вернее, не принесёт желаемого результата.
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