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Xbox Series X|S получили функцию FPS Boost, позволяющую добиться значительного увеличения FPS в играх прошлого поколения

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Как известно, консоли Xbox Series позволяют проходить игры прошлого поколения через систему обратной совместимости. Относительно пожилые проекты начинают загружаться быстрее, работать шустрее, да и в целом обратная совместимость — вещь без преувеличения обязательная. Microsoft решила пойти с развитием обратной совместимости дальше и запустила функцию FPS Boost.

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Что эта функция делает, в принципе, понятно из её названия: повышает частоту кадров. Как пишет Microsoft, технология создавалась в тесном сотрудничестве с разработчиками игр и позволяет поднять рабочую частоту кадров в два, а порой даже в четыре раза.

На начальных этапах перечень поддерживающих FPS Boost игр совсем мизерный: Watch Dogs 2, Far Cry 4, Sniper Elite 4, UFC 4 и New Super Lucky’s Tale. Хотя многократное увеличение частоты кадров звучит внушительно, в «количественном» выражении всё гораздо скромнее, чем кажется. Так, New Super Lucky’s Tale будет функционировать при 120 fps, а UFC 4 — при 60 fps даже на младшей версии Xbox Series.

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Как уточняет Microsoft, это лишь начало, и вскоре компания представит больше игр с поддержкой FPS Boost. Как технология работает на практике, уже разобрались специалисты из Digital Foundry; соответствующий видеоролик прикреплен ниже.

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