На PlayStation 5 будет больше эксклюзивов, чем на прошлых поколениях консолей — глава SIE
Недавние решения руководства Sony о выпуске бывших PlayStation-эксклюзивов на персональных компьютерах могут привести к выводу, что компания потихоньку отходит от сомнительной практики платформенной сегрегации. Но нет, на деле всё даже наоборот: темпы создания эксклюзивов будут лишь нарастать, о чём в беседе с японским изданием Nikkei сообщил руководитель Sony Interactive Entertainment (далее SIE) Джим Райан.
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По словам Райана, Sony уверенно инвестирует в создание высококачественных игр для PlayStaion и старается сделать так, чтобы на PlayStation 5 было больше «выделенного программного обеспечения», чем когда бы то ни было раньше. Скорее всего, под «выделенным» (Dedicated) ПО подразумеваются именно эксклюзивы; по крайней мере, переводчики из издания VGC придерживаются именно такого мнения.
Кроме того, как отметил Райан, Sony неоднократно приобретала и присоединяла новые коллективы и не исключает, что в будущем эта практика будет продолжена. А больше коллективов — значит, больше игр.
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Некоторые из грядущих эксклюзивов для PlayStation 5 нам уже хорошо известны: Returnal, следующая God of War, Gran Turismo 7 и Horizon Forbidden West. Кроме того, согласно слухам, которые звучат слишком правдоподобно, чтобы их игнорировать, Sony поручила Naughty Dog создание ремейка первой The Last of Us, которая выйдет на PS5 в комплекте с соответствующей версией второй части.
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