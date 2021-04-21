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Инсайдер: в новой Battlefield может не быть одиночной кампании, а сюжет посвящён конфликту России с США

Ранее он, видите ли, неправильно интерпретировал слова своего источника.
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Некоторое время назад авторитетный в кругах фанатов Battlefield и Call of Duty инсайдер Том Хендерсон заявил, что новая игра от DICE порадует наличием «революционной» сюжетной кампании. Теперь же СМИ обратили внимание на то, что Хендерсон сообщил о неправильной интерпретации сведений от своих источников.

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По словам Хендерсона, то, что он слышал относительно сюжетной кампании новой Battlefield, на самом деле касалось предыстории проекта. Сюжет посвящён масштабному конфликту России и США, но наличие именно полноценной кампании в новинке пока не подтверждено.

Хотя сюжет крутится вокруг противостояния двух непримиримых оппонентов, игроки, как заявляет Хендерсон, исполняют роли солдат из «павших наций», которые могут сражаться за любую сторону конфликта: в теории, японский солдат может сражаться как за США, так и за Россию. Хотя этого не уточняется, но, по всей видимости, новая Battlefield допускает создание своего уникального персонажа. Что подразумевается под «павшими нациями», неизвестно. Возможно, речь о поглощённых/оккупированных вследствие масштабной войны государствах.

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Напомним, ранее Хендерсон, ссылаясь на свои источники, утверждал, что действие новой Battlefield развернётся в недалёком будущем — примерно в 2030 году — благодаря чему разработчики смогли добавить в проект множество суперсовременной техники, которая пока находится либо на стадии разработки, либо уже имеет прототипы.

Официально новую Battlefield должны анонсировать до конца весны, а выпустить — осенью. Хотя утечки и выглядят очень правдоподобно и интересно, но лучше воспринимать их с огромной долей скептицизма. Хотя бы для того, чтобы потом не расстраиваться, увидев реальный проект. А то последнее время это происходит слишком часто.

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