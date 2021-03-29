Широко известный в узких кругах инсайдер Том Хендерсон, периодически снабжающий сообщество инсайдерскими сведениями об играх серий Battlefield, вышел на связь со свежей публикацией касательно готовящейся к анонсу этой весной новой части этой популярной франшизы. Согласно добытым Хендерсоном сведениям, новая Battlefield лишена подзаголовка и порядкового номера, а её события развернутся в недалёком будущем — примерно в 2030 году.

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Как заявляет Хендерсон, данный сеттинг позволит разработчикам внедрить в игру массу боевой техники и стрелкового оружия, которые сейчас только находятся в разработке или на стадии прототипов. Примерно похожий ход, вспоминает Хендерсон, в своё время провернули авторы Call of Duty Black Ops 2 — игра вышла в 2012 году, но повествовала о гипотетических событиях 2025-го года.

Согласно информации инсайдера, в игре будут военные роботы, беспилотники, самолёты, вертолёты, танки и так далее. В общем, настоящий подарок для тех, кто устал от сеттингов Первой и Второй мировых войн и полюбил «батлу» именно за боевые действия в современности.

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На этом информация Хендерсона не заканчивается. Согласно его источникам, новая Battlefield порадует революционной (для данной франшизы, естественно) кампанией, сюжет которой завязан на вашем персонаже и его отряде, вольном выбирать, за какую сторону сражаться. Если верить инсайдеру, то в новинке будут представлены (по крайней мере, на релизе) две основных военных супердержавы: Россия и США. Именно этим государствам наш герой и его отряд и будут предлагать свои, безусловно, востребованные услуги.

Что касается куда более важного для Battlefield мультиплеера, то источники Хендерсона утверждают, что сетевые баталии в новинке будут масштабнее и качественнее, чем в предшественницах: их коротко можно описать как «Battlefield ¾ на стероидах». Также подтверждаются предыдущие утечки касательно режима королевской битвы, в которой допускается выбирать персонажей четырёх классов, у каждого есть своё подобие «перков».

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Верить утечкам или нет — личное дело каждого. Первый месяц весны уже практически закончился, ждать официального анонса осталось совсем недолго. Релиз же запланирован на эту осень.