Focus Home Interactive приобрела студию-разработчика Space Hulk Deathwing и Necromunda Hired Hun
Французское издательство Focus Home Interactive уже так давно сотрудничает со студией Streum On, что решение о её (студии) покупке было лишь вопросом времени. И вот, это время настало сегодня: руководство Focus Home официально сообщило, что теперь компании будут сотрудничать гораздо более тесным образом.
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Сумма сделки неизвестна, однако можно с уверенностью утверждать, что под крылом Focus Home Interactive у Streum On появится больше ресурсов на производство качественных игр. А коллектив в Streum On талантливый: именно эти ребята выпустили космобоевик Space Hulk Deathwing, а сейчас вовсю трудящиеся над инди-экшеном Necromunda Hired Gun.
В связи с этим стоит напомнить, что в Necromunda Hired Gun, события которой разворачиваются во вселенной Warhammer 40 000, мы принимаем роль наёмника, воспринимающего свою деятельность как санитара Некромунды — громадной территории, погрязшей в коррупции и преступности. Герой может перенастраивать своё кибернетическое тело, а в его безусловно праведном деле ему помогает верный пёс-киборг.
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Релиз Necromunda Hired Gun назначен на 1 июня.
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