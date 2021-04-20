Французское издательство Focus Home Interactive уже так давно сотрудничает со студией Streum On, что решение о её (студии) покупке было лишь вопросом времени. И вот, это время настало сегодня: руководство Focus Home официально сообщило, что теперь компании будут сотрудничать гораздо более тесным образом.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Сумма сделки неизвестна, однако можно с уверенностью утверждать, что под крылом Focus Home Interactive у Streum On появится больше ресурсов на производство качественных игр. А коллектив в Streum On талантливый: именно эти ребята выпустили космобоевик Space Hulk Deathwing, а сейчас вовсю трудящиеся над инди-экшеном Necromunda Hired Gun.

В связи с этим стоит напомнить, что в Necromunda Hired Gun, события которой разворачиваются во вселенной Warhammer 40 000, мы принимаем роль наёмника, воспринимающего свою деятельность как санитара Некромунды — громадной территории, погрязшей в коррупции и преступности. Герой может перенастраивать своё кибернетическое тело, а в его безусловно праведном деле ему помогает верный пёс-киборг.

реклама

Релиз Necromunda Hired Gun назначен на 1 июня.