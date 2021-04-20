Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Focus Home Interactive приобрела студию-разработчика Space Hulk Deathwing и Necromunda Hired Hun

В портфолио студии не только космический Халк, но он наиболее известен.
+
RTX 3060 - Ситилинк снижает цены
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня

Французское издательство Focus Home Interactive уже так давно сотрудничает со студией Streum On, что решение о её (студии) покупке было лишь вопросом времени. И вот, это время настало сегодня: руководство Focus Home официально сообщило, что теперь компании будут сотрудничать гораздо более тесным образом.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену
Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Сумма сделки неизвестна, однако можно с уверенностью утверждать, что под крылом Focus Home Interactive у Streum On появится больше ресурсов на производство качественных игр. А коллектив в Streum On талантливый: именно эти ребята выпустили космобоевик Space Hulk Deathwing, а сейчас вовсю трудящиеся над инди-экшеном Necromunda Hired Gun.

В связи с этим стоит напомнить, что в Necromunda Hired Gun, события которой разворачиваются во вселенной Warhammer 40 000, мы принимаем роль наёмника, воспринимающего свою деятельность как санитара Некромунды — громадной территории, погрязшей в коррупции и преступности. Герой может перенастраивать своё кибернетическое тело, а в его безусловно праведном деле ему помогает верный пёс-киборг.

реклама

Релиз Necromunda Hired Gun назначен на 1 июня.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

focus home interactive streum on studio necromunda hired gun
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Focus Home Interactive приобрела студию-разработчика Space Hulk Deathwing и Necromunda Hired Hun
+
Завтра Nacon покажет свежий трейлер Test Drive Unlimited Solar Crown
1
Titanfall 2 установила новый рекорд «онлайна» в Steam на фоне распродажи и анонса нового героя Apex Legends
+
Telegram теперь можно использовать для анонимного обмена файлов с помощью бота Uploadgram
+
Square Enix расширяет штат сотрудников для работы над серией NieR
+
Новый этап тестирования Resident Evil RE: Verse стартует завтра, но продлится только одни сутки
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 83
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 306
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 179
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
14 апреля 2021 75

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проверенные и рабочие способы восстановить Windows 10 при появлении ошибок, BSOD и сбоев
35
Разбираемся, как работает Wi-Fi, почему не нужен мощный роутер и что реально влияет на работу сети
43
Ждать дальше новые видеокарты по нормальным ценам бессмысленно – подбираем б/у игровую видеокарту
126
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
21

Сейчас обсуждают

Павел
20:06
Причём тут алиэкспресс и какие ещё официальные комментарии? Процы продаёт на али. А обычные китайцы. Али - это площадка, где любой человек может продавать что угодно. А али лишь посредник между продав...
На Aliexpress подорожали некоторые популярные процессоры и матплаты
Renegade1979
20:01
В Израиле есть уже такое, и налог с продажи платят, и майнерам с обменщиками требуется зарегистрировать как бизнес и платить пдв, но наверняка сделано все грамотно. Потом всякие гоим у нас в Раде насм...
Заплатил налоги и спи спокойно – эксперты РБК о проблемах уплаты налогов с криптовалюты
Зеновий Радеонович
20:00
это если прийти в игру в 2015, то может и не вызывает. А если начать катать с 0.6.7, то все перечисленное (список не полный) накапливало негатив. Стан, кстати, навайнили сами ТТводы. Им, видити ли, 3 ...
В онлайн-игре World of Tanks официально вводится техника под управлением ИИ
Valik Banec
20:00
Железную часть просто выкинули. Типа пофиг! Посмотрите в чем отличие между дешёвым кинетиком и дорогим в плане узла приёма передатчика. А лучше по тестииуйте даже на 2.4 вы почувствуете офигительную ...
Разбираемся, как работает Wi-Fi, почему не нужен мощный роутер и что реально влияет на работу сети
Андрей Титаренко
19:59
И упрешься в плотность теплового потока от маленьких ядер при разгоне
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
Renegade1979
19:55
Это говорят в Гонгконге скам придумали, там пока еще нет партии, а идет срач из-за нового закона про нацбезопасность. По которому всех несогласных с партией будут экстрадировать прямо в gulag (в Синьз...
Китайские майнеры массово скупают SSD для добычи новой криптовалюты - накопителям угрожает дефицит
Зеновий Радеонович
19:54
не забудь о регистрации )
В новой версии AMD Radeon Adrenalin улучшили Boost и добавили возможность минимальной установки
Renegade1979
19:53
Скажи мне хто твой друг и я скажу хто ты
Еврокомиссар назвал условия поступления российской вакцины Спутник V в ЕС
peppery
19:51
У тебя онейроид походу: 4 основные вкладки, в 2-х из них еще 2-3 вкладки. Плюс меню настроек с 7 пунктами. Итого 2 уровня всего. Мнтуитивно и удобно. Какие 30 подменю, клоун? Ты мне тупую бабку у пади...
В новой версии AMD Radeon Adrenalin улучшили Boost и добавили возможность минимальной установки
Зеновий Радеонович
19:50
да-да, вечный рост. Вертолетные деньги закончатся и тут и сказочке конец. Но майнеры пусть копят циферки, ни в коем случае в реал не выводить, что б "рекорд" не пропустить.
Производители видеокарт обеспокоены падением Биткоина, опасаясь снижения доходов со стороны майнеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем