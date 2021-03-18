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Necromunda Hired Gun — сюжетный инди-шутер во вселенной Warhammer 40 000

И описание у него весьма любопытное.
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Обновление от 18 марта: После вчерашней утечки разработчики Necromunda Hired Gun официально анонсировали своё творение и опубликовали сопутствующий видеоролик. Релиз 1 июня на всех актуальных платформах. Подробное описание — ниже (по сравнению с утечкой оно никак не поменялось).

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Оригинал от 17 марта: Утечки всегда случаются внезапно, в неподходящий момент, а иногда ещё по вине крупных игроков на рынке видеоигровых развлечений. Так произошло с Necromunda Hired Gun — ещё официально не анонсированного сюжетного шутера во вселенной Warhammer 40 000. Его страничка вместе с подробным описанием сегодня появилась в официальном магазине Microsoft Store.

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Согласно описанию, в Necromunda Hired Gun мы примем на себя роль безжалостного наёмника, которому предстоит попасть в опутанную преступностью и коррупцией Некромунду, и за деньги выполнять контрактные задания. В распоряжении нашего героя богатый арсенал оружия и аугментированное доступное для перенастройки тело, позволяющее бегать по стенам, перепрыгивать пропасти и преодолевать большие расстояния с помощью крюка-кошки. Помогать герою в его роли санитара Некромунды будет верный кибернетически усиленный пёс.

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За разработку проекта отвечает студия Streum On, известная по Space Hulk Deathwing. Релиз, как гласит информация на страничке, запланирован на 1 июня. Целевые платформы пока неизвестны, но рискнём предположить, что как минимум на PC и консолях Xbox проект появится. Ну а теперь — ждём полноценного анонса. Скорее всего, он состоится уже в ближайшее время, и в таком случае мы дополним данную заметку и сменим её заголовок.

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