Вчера вечером Respawn Entertainment объявила о том, что в ближайшей перспективе в королевской битве Apex Legends появится новый игровой персонаж по имени Валькирия. Данный персонаж упоминался ещё в Titanfall 2, где она была дочерью злодея Вайпера, так что Respawn сдерживает данное несколько недель назад обещание о том, что фанатов Apex Legends ждут связанные с Titanfall анонсы.

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Как следствие, многие интересующиеся лором вселенной Titanfall, к которой принадлежит и Apex Legends, решили перепройти Titanfall 2, что закономерно привело к росту её «онлайна». Анонс персонажа удобно наложился и на распродажу шутеров от Electronic Arts в Steam, так что в данном сервисе цифровой дистрибуции Titanfall 2 установил новый рекорд «онлайна», который составил без малого 17 тысяч игроков одновременно.

Распродажа продлится до 26 апреля. А что касается нового персонажа Apex Legends, то о её способностях пока досконально ничего неизвестно. Вероятно, Валькирия станет летающим персонажем, обстреливающим оппонентов ракетами с воздуха.