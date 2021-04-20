Titanfall 2 установила новый рекорд «онлайна» в Steam на фоне распродажи и анонса нового героя Apex Legends
Вчера вечером Respawn Entertainment объявила о том, что в ближайшей перспективе в королевской битве Apex Legends появится новый игровой персонаж по имени Валькирия. Данный персонаж упоминался ещё в Titanfall 2, где она была дочерью злодея Вайпера, так что Respawn сдерживает данное несколько недель назад обещание о том, что фанатов Apex Legends ждут связанные с Titanfall анонсы.
реклама
Как следствие, многие интересующиеся лором вселенной Titanfall, к которой принадлежит и Apex Legends, решили перепройти Titanfall 2, что закономерно привело к росту её «онлайна». Анонс персонажа удобно наложился и на распродажу шутеров от Electronic Arts в Steam, так что в данном сервисе цифровой дистрибуции Titanfall 2 установил новый рекорд «онлайна», который составил без малого 17 тысяч игроков одновременно.
Распродажа продлится до 26 апреля. А что касается нового персонажа Apex Legends, то о её способностях пока досконально ничего неизвестно. Вероятно, Валькирия станет летающим персонажем, обстреливающим оппонентов ракетами с воздуха.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила