Компания Respawn представила небольшой ролик Apex Legends, посвящённый новому герою данной игры — Валькирии. Этот персонаж появится в 9 сезоне королевской битвы, который получил название «Наследие».

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Представленное видео вкратце описывают историю этой девушки — без очевидных кивков в сторону Titanfall 2 дело не обошлось. Никто ведь не забыл, что этот шутер тоже делала Respawn? Валькирия является дочерью Вайпера, одного из злодеев сюжетной кампании Titanfall 2. В конце концов, название ролика, «Полярная звезда», отсылает нас к соответствующему классу титанов в Titanfall 2.

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По деталям самого сезона новой информации прибавилось не так много. Мы знаем, что порядкового названия у сезона больше нет — просто название «Наследие». Новым видом оружия станет лук, а центром эпидемии станет город «Олимп». Игровое сообщество Apex Legends также сходится во мнении, что ультимативной способностью Валькирии станет полёт в экзоскелете.

Кажется, Respawn продолжит в будущих сезонах Apex Legends заигрывать с фанатами игровой серии Titanfall. Появилась информация, что один из будущих героев вообще сможет во время «ульты» призывать шагающего робота-титана.