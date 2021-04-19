Sony передумала закрывать цифровые магазины для PS3 и PS Vita после волны критики от игроков
В конце прошлого месяца компания Sony объявила о скором закрытии цифровых магазинов для консолей PlayStation 3, PlayStation Vita и PSP. Доступ к новым покупкам планировалось ограничить уже 2 июля для PS3 и PSP, а также 27 августа для PlayStation Vita.
реклама
Это решение спровоцировало целую волну негодования: пользователи устройств были возмущены данным фактом и посчитали, что Sony просто наплевательски поступила в отношении своей преданной аудитории. Масла в огонь подлили публикации отдельных пользователей форума PSN Profiles, которые столкнулись с невозможностью загрузки последних патчей для игр на PlayStation 3. В середине апреля игроки смогли найти минимум 30 проектов, у дисковых версий которых возникли подобные проблемы.
А сейчас в официальном блоге PlayStation компания Sony опубликовала специальное обращение к владельцам PS3 и PS Vita. Если коротко, то пользователям данных консолей уже ничего не угрожает, и летом никто отключать магазины не будет. Сама Sony назвала решение о закрытии магазинов для PS3 и PS Vita «ошибочным».
реклама
Джим Райан (Jim Ryan), президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment, рассказал, что это самое «ошибочное» решение изначально было обусловлено рядом факторов. У Sony давно назрели определённые проблемы с коммерческой поддержкой устаревших устройств, компания хотела сосредоточить больше усилий и ресурсов на новых консолях, на которых играют подавляющее большинство игроков. Однако, после детального изучения обратной связи от возмущённых игроков и даже журналистов планы по отключению PS Store было решено пересмотреть.
К сожалению, для владельцев действительно морально устаревшей PlayStation Portable всё остаётся без изменений: доступ к цифровым покупкам для этой консоли полностью отрежут 2 июля, как и планировалось изначально. Как долго будут поддерживать PS Store для PS3 и Vita — видимо, узнаем как-нибудь потом.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила