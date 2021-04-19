В конце прошлого месяца компания Sony объявила о скором закрытии цифровых магазинов для консолей PlayStation 3, PlayStation Vita и PSP. Доступ к новым покупкам планировалось ограничить уже 2 июля для PS3 и PSP, а также 27 августа для PlayStation Vita.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк RTX 3070 Gigabyte Gaming в Ситилинке Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Это решение спровоцировало целую волну негодования: пользователи устройств были возмущены данным фактом и посчитали, что Sony просто наплевательски поступила в отношении своей преданной аудитории. Масла в огонь подлили публикации отдельных пользователей форума PSN Profiles, которые столкнулись с невозможностью загрузки последних патчей для игр на PlayStation 3. В середине апреля игроки смогли найти минимум 30 проектов, у дисковых версий которых возникли подобные проблемы.

А сейчас в официальном блоге PlayStation компания Sony опубликовала специальное обращение к владельцам PS3 и PS Vita. Если коротко, то пользователям данных консолей уже ничего не угрожает, и летом никто отключать магазины не будет. Сама Sony назвала решение о закрытии магазинов для PS3 и PS Vita «ошибочным».

реклама

Джим Райан (Jim Ryan), президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment, рассказал, что это самое «ошибочное» решение изначально было обусловлено рядом факторов. У Sony давно назрели определённые проблемы с коммерческой поддержкой устаревших устройств, компания хотела сосредоточить больше усилий и ресурсов на новых консолях, на которых играют подавляющее большинство игроков. Однако, после детального изучения обратной связи от возмущённых игроков и даже журналистов планы по отключению PS Store было решено пересмотреть.

К сожалению, для владельцев действительно морально устаревшей PlayStation Portable всё остаётся без изменений: доступ к цифровым покупкам для этой консоли полностью отрежут 2 июля, как и планировалось изначально. Как долго будут поддерживать PS Store для PS3 и Vita — видимо, узнаем как-нибудь потом.