Sony подтвердила слухи о скором отключении консолей PS3, PS Vita и PSP от магазина PlayStation Store
Sony решила покончить с ходившими слухами о скором закрытии цифрового магазина PlayStation Store для консолей PS3, PlayStation Vita и PlayStation Portable. В официальном пресс-релизе компании все утечки подтвердились: летом нынешнего года доступ к цифровым покупкам владельцем названных игровых устройств полностью заблокируют.
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Отключение PlayStation Store для PS3 и PSP случится 2 июля нынешнего года, для PlayStation Vita это событие намечено на 27 августа. Sony поясняет, что после закрытия цифровых магазинов владельцы систем не смогут приобретать для них игры и любой контент. Это касается не только мобильной, но и веб-версии магазина. Здесь ещё надо напомнить, что для PlayStation Portable доступ к площадке был ограничен ещё в 2016 году, но тогда Sony оставила возможность приобретать игры для своей первой карманной консоли через PS3 и PS Vita.
Владельцы купленных ранее игр и дополнений для PS3, PS Vita и PSP смогут их скачивать даже после закрытия доступа к PlayStation Store. Проекты, полученные по подписке PlayStation Store, тоже будут доступны после завершения периода поддержки.
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