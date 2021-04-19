До выхода Mass Effect Legendary Edition остаётся меньше месяца, и издательство «СофтКлаб» решило в эксклюзивном комментарии изданию «Игромания» сообщить, что в России сборник ремастеров оригинальной трилогии серии в физическом виде приобрести не удастся. Как пояснил представитель «СофтКлаба», отказ от физических версий Mass Effect Legendary Edition в России был обоюдным решением сторон «исходя из коммерческих соображений».

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По всей видимости, причина в том, что конечная стоимость физического издания Mass Effect Legendary Edition выходит далеко за рамки разумной. Не надо далеко ходить: цифровая PC-версия сборника, в которой отсутствуют дополнительные включённые затраты вроде упаковок, артбуков и прочего «наполнения» физической копии, оценена Electronic Arts в баснословные для переиздания 3 499 рублей.

Релиз Mass Effect Legendary Edition назначен на 14 мая на PC, PS4, Xbox One, а также на PS5 и Xbox Series через обратную совместимость. Как выглядят ремастеры в сравнении с оригинальными играми, можно увидеть вот здесь.