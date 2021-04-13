BioWare показала свежий видеоролик-сравнение Mass Effect Legendary Edition с оригиналом
BioWare продолжает напоминать о грядущем релизе сборника ремастеров трилогии Mass Effect с подзаголовком Legendary Edition. Причём делает это интеллигентно и очень правильным способом — публикацией видеороликов-сравнений с оригинальными играми, тем самым демонстрируя огромную разницу в уровнях их графики.
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Важно помнить, что, по объективным причинам, сильнее всего влияние «косметического ремонта» будет заметно в первой части Mass Effect. Ради неё, к слову, релиз всего сборника пришлось задержать на несколько месяцев. В целом же сборник ремастеров порадует улучшенной графикой и более разумным ИИ, улучшенным интерфейсом и длиннющим списком правок в балансе и игровом процессе.
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Релиз — 14 мая на PC и консолях прошлого поколения (играть на PS5 и Xbox Series можно будет через обратную совместимость).
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