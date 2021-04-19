Codemasters решила не томить сообщество любителей игр серии F1 и опубликовала в Steam системные требования версии 2021 года за три месяца до её релиза. Мы обеими руками поддерживаем подобные решения — системные требования игр всегда должны быть известны заранее, за несколько месяцев — поэтому с удовольствием напишем данную заметку, благо, здесь есть, о чём писать.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк RTX 3070 Gigabyte Gaming в Ситилинке Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Источник изображения: F1 2020. У F1 2021 скриншотов пока нет.

реклама

Например, выяснилось, что F1 2021 порадует наличием трассировки лучей: в системных требованиях данная особенность даже выделена в отдельный пункт.

Минимальные требования:

процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX 4300;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 950 или AMD Radeon R9 280;

видеокарта для трассировки лучей: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10 версии 1709 (для трассировки лучей — версия 2004).

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 2600X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon RX 590;

видеокарта для трассировки лучей: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10 версии 1709 (для трассировки лучей — версия 2004).

Релиз F1 2021 запланирован на 16 июля. В таких проектах форс-мажоров обычно не происходит, поэтому внезапный перенос релиза конкретно в данном случае маловероятен. Кстати, это первый проект Codemasters под крылом Electronic Arts, что уже вылилось в повышение ценника в три раза для России, и иногда даже выше — в других странах.