В Steam появились системные требования F1 2021 — игра поддерживает трассировку лучей
Codemasters решила не томить сообщество любителей игр серии F1 и опубликовала в Steam системные требования версии 2021 года за три месяца до её релиза. Мы обеими руками поддерживаем подобные решения — системные требования игр всегда должны быть известны заранее, за несколько месяцев — поэтому с удовольствием напишем данную заметку, благо, здесь есть, о чём писать.
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Например, выяснилось, что F1 2021 порадует наличием трассировки лучей: в системных требованиях данная особенность даже выделена в отдельный пункт.
Минимальные требования:
- процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX 4300;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 950 или AMD Radeon R9 280;
- видеокарта для трассировки лучей: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700;
- 80 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10 версии 1709 (для трассировки лучей — версия 2004).
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 2600X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon RX 590;
- видеокарта для трассировки лучей: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800;
- 80 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10 версии 1709 (для трассировки лучей — версия 2004).
Релиз F1 2021 запланирован на 16 июля. В таких проектах форс-мажоров обычно не происходит, поэтому внезапный перенос релиза конкретно в данном случае маловероятен. Кстати, это первый проект Codemasters под крылом Electronic Arts, что уже вылилось в повышение ценника в три раза для России, и иногда даже выше — в других странах.
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