На днях Codemasters официально анонсировала F1 2021 — очередную игру в серии симуляторов «Формулы-1». Это первый проект английской «гоночной» студии под крылом Electronic Arts, и первые результаты данного сотрудничества уже можно ощутить на своих кошельках: в России за проект предлагают выложить 2 999 рублей, или почти втрое дороже, чем за предыдущую часть.

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Как выяснилось, России в этом плане ещё повезло: взлёт цены в сравнении с F1 2020 оказался не столь резким, как в некоторых других государствах. Так, например, граждане Аргентины испытали шок, узнав, что за F1 2021 им предлагают заплатить 3 599 аргентинских песо (F1 2020 стоит 649 аргентинских песо). Кроме того, как уточняют аргентинцы на соответствующей страничке-обсуждении на Reddit, государство вдобавок облагает данные покупки 64-процентным налогом, так что итоговая цена на F1 2021 для них составит около шести тысяч песо.

Почти в 2,5 раза цена новинки по сравнению с предшественницей выросла в Бразилии, в 2,7 раза — в Индии, более чем в 4,5 раза — в Турции, в 3 раза — в Южной Африке. Естественно, не везде рост региональных цен столь резкий. В Японии, например, цена выросла с 6 290 йен до 8700 йен, в Новой Зеландии — с 76,49 до 99,99 местных долларов, а страны Еврозоны будут платить на пять евро больше.

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Естественно, игроки в выражениях не стесняются, напоминают Codemasters и EA о том, что не во всех государствах американские уровни зарплат и даже приводят сравнения роста цен относительно минимальных размеров оплаты труда.