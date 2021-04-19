Авторы Psychonauts 2 напомнили, что игра выйдет в этом году
О том, что Psychonauts 2 запланирована к выходу в текущем году, нам известно ещё как минимум с года прошлого, однако ситуация в мире столь нестабильна, а переносы релизов столь часты, что соответствующие новости уже стали восприниматься не как форс-мажор, а как данность в условиях объективной реальности.
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И вот, поскольку ещё чуть-чуть и пройдёт половина года, а Psychonauts 2 до сих пор вышла, дядюшка Тим Шейфер решил успокоить игроков, и в официальном Twitter-аккаунте своей студии Double Fin повторил, что игра выйдет в этом году. Когда точно, он пока сказать не может, но проект существует, в него уже можно играть, и он обязательно выйдет.
Стоит напомнить, что мы ждём выхода Psychonauts 2 уже больше пяти лет: проект был анонсирован в декабре 2015-го и перетерпел несколько переносов релиза. После этого новости по проекту в основном выглядели так: «Psychonauts 2 в этом году не выйдет», «Psychonauts 2 в следующем году тоже не выйдет» и так далее. Надеемся, что томительные годы ожидания того стоили, и на выходе нас ждёт увлекательный проект.
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