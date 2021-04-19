До выхода Days Gone на компьютерах осталось уже меньше месяца, поэтому хорошо известный в кругу геймеров YouTube-энтузиаст Cycu1 решил провести наглядное сравнение версий игры для PC и PlayStation 5 (обратная совместимость с PlayStation 4).

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Получилось довольно любопытно: чтобы разглядеть разницу, нужно действительно всматриваться в кадры с постоянными указаниями смены платформ. На PC слегка изменено освещение, а также незначительно повышено разрешение текстур. Впрочем, удивляться не приходится: ещё когда состоялся анонс PC-версии Days Gone, разработчики лишь в общих чертах сообщили об «улучшенной графике» — основной упор был сделан на поддержку ультраширокоформатных дисплеев и неограниченной частоты кадров.

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Релиз PC-версии Days Gone состоится 18 мая. Разработчики и Sony оценили компьютерную версию игры двухлетней давности в 2 999 рублей, а творческий руководитель проекта прямо и без капли стеснения намекает, что её надо покупать за полную стоимость, не дожидаясь распродаж и скидок.