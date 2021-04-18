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В мессенджере Telegram вскоре появится возможность продавать товары и услуги через каналы и чаты

Дальше — больше.
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По последним данным, разработчики мессенджера Telegram собираются реализовать в ближайшем обновлении возможность продавать товары и услуги не только через боты, но и прямо в каналах и группах. В последней бета-версии программы для Android и macOS уже появились соответствующие изменения. Проверить нововведение может любой желающий, посетив тестовый магазин @TestStore. Оплатить тот или иной товар можно будет через любую популярную платёжную систему, включая ЮMoney, CLICK и Сбербанк.

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Популярный ресурс «Код Дурова» также отметил, что у пользователей Telegram появится возможность сохранять данные о платеже для удобства совершения новых покупок. Появится также система чаевых.

Напомним также, что совсем недавно стало известно о выходе сразу двух новых веб-клиентов для Telegram. Они оба подходят для использования на стационарных и мобильных устройствах. Ситуация интересна тем, что два клиента будут развиваться параллельно и конкурировать друг с другом. Если говорить о других нововведениях, то ещё в марте в популярный мессенджер была добавлена возможность организации голосовых чатов в каналах.

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В мессенджере Telegram вскоре появится возможность продавать товары и услуги через каналы и чаты
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