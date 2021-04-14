Telegram получил сразу два новых веб-клиента для мобильных и стационарных устройств
Популярный мессенджер Telegram получил сразу два новых веб-клиента — оба подходят для использования на стационарных и мобильных устройствах. Первый доступен по этой ссылке, второй можно найти здесь. В обоих вариантах поддерживаются папки, анимированные стикеры, переход на тёмную тему, комментарии и многое другое из приложений. Разработчики уверены, что обе версии будут конкурировать друг с другом, чтобы становиться лучше.
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На самом деле, ещё остались функции из нативных версий программ для PC и Android/iOS, которые пока недоступны для веб-версий. К ним относятся секретные чаты, голосовые чаты, редактор фотографий и возможность быстрого переключения между аккаунтами. Наверное, их когда-нибудь добавят в будущем.
Напомним, ещё в 2019 году компанией Telegram был объявлен конкурс JavaScript Contest на создание новой веб-версии — кажется, мы сейчас становимся свидетелями его итогов. Самое главное условие конкурса — запрет на использование сторонних фреймворков.
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