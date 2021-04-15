Наступление весны уже автоматически означает, что Codemasters представит новый проект в своей посвящённой симуляторам «Формулы-1» серии F1. Днём анонса было решено избрать сегодняшний: разработчики из Codemasters опубликовали сопутствующий видеоролик и поделились первыми подробностями.

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Заявлено наличие нового «захватывающего» сюжетного режима под каламбурным названием Braking Point (breaking point, переломный момент), режима «Моя команда», позволяющего создавать собственного пилота и выбирать ему спонсора, чтобы затем бороться с соперниками, возможность активировать облегчённый режим прохождения и многие другие нововведения и улучшения.

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Напомним, что Codemasters теперь находится под крылом Electronic Arts, и первые результаты этого партнёрства мы уже можем ощутить на своих кошельках: если F1 2020 предлагается в Steam по цене в 1 085 рублей, то за новинку просят уже 2 999 рублей. Стоит оно того или нет — каждый решает для себя сам.

Релиз — 16 июля на всех актуальных платформах.