Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стало известно, в каких режимах будут работать консольные версии Resident Evil Village

Рано радоваться: 60 fps всё ещё не для всех и не всегда.
+
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT

Сегодня глубокой ночью Capcom провела новую презентацию по играм серии Resident Evil. Особо интересного в её рамках, впрочем, было мало: показали новый трейлер с геймплейными кадрами, подтвердили наличие режима Mercenaries, огласили сроки проведения демоверсии «для всех» (со 2 мая, 03:00 по МСК до 3 мая того же времени), а также анонсировали VR-версию Resident Evil 4.

реклама

анонсы и реклама
RTX 4000 - альтернатива подорожавшим RTX 3xxx
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке

Но есть и более «приземлённая» информация. Так, Capcom опубликовала таблицу, в которой перечисляет актуальные консоли и их соответствие воспроизводимым разрешениям и частотам кадров. Получилось довольно интересно и, что самое главное, показательно.

реклама

  • На PlayStation 5 игра будет работать в разрешении 4K и с поддержкой HDR. Без трассировки лучей обещают 60 fps, с трассировкой — всего 45;
  • на Xbox Series X ситуация аналогичная: 4K, HDR, 60 fps без «лучей», 45 fps — с «лучами»;
  • Xbox Series S закономерно «проседает» и по разрешению, и по частоте кадров: 1440p, HDR, 45 кадров в секунду без трассировки лучей и 30 кадров в секунду с трассировкой лучей;
  • PlayStation 4 Pro и Xbox One X совпадают по возможностям: в режиме высокого разрешения ожидайте 4K с HDR и при 30 кадрах в секунду, в стандартном же режиме — 1080p при 60 кадрах в секунду и уже без HDR;
  • Базовые PlayStation 4 и Xbox One хуже всего прошли проверку временем, поэтому на них Resident Evil Village будет выглядеть наиболее грустно: 900p@45 fps и 900p@30 fps соответственно.
  • Google Stadia к консолям не относится, но Capcom посчитала своим долгом упомянуть её возможности относительно воспроизведения Resident Evil Village. Варианта два: 1080p при 60 fps или же «апскейл» до 4K при 60 fps.

PC, по понятным причинам, в списке нет, поскольку компьютеры у всех разные. С системными требованиями Resident Evil Village можно ознакомиться здесь. Релиз игры назначен на 7 мая.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

capcom resident evil village
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Стало известно, в каких режимах будут работать консольные версии Resident Evil Village
+
В Steam проходит распродажа от Capcom — игры серий Resident Evil, Devil May Cry и Dead Rising со скидками до 80 %
+
Версия Genshin Impact для PlayStation 5 станет доступна в конце апреля
+
Четвёртый сезон Fallout 76 стартует уже 27 апреля одновременно с выходом обновления «Полная боеготовность»
+
Новая Battlefield может обойти стороной консоли прошлого поколения
21
Необычное финальное дополнение к Immortals Fenyx Rising выйдет на следующей неделе
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 28
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 78
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 305
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 176
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 98

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
98
Апрельская распродажа – ключ на Windows 10 Pro за $7,45
Сборка мощного игрового компьютера по цене автомобиля в 2021 году
58
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
22
Разбираемся, как работает декодер мыслей от Neuralink
20

Сейчас обсуждают

sevik68
21:39
Не верю! (ц)
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит обновлённый чип со встроенным ограничителем при майнинге Ethereum
Dach Dachman
21:35
К августу упадёт в ноль.
Биткоин упал на фоне запрета криптовалют в Турции и отключения северо-запада Китая от электричества
omoikane
21:31
с чего бы. У интел был дефицит с процами, с памятью бы. Так что да ЛОЛ. На старте консолей вообще всегда дефицит, был если ты не в курсе, сейчас он усугубился короновирусом и т.д. Хотя мы брали про п...
Слух: новая Battlefield может обойти стороной консоли прошлого поколения
MadJackPirate
21:30
А зарядка в комплекте идёт? Она тоже влагостойкая?
В рекламном ролике Xiaomi Mi 11 Ultra распаковали под водой
Анатолий
21:25
Умно, если учесть, что цена в магазинах УЖЕ раза в три выше рекомендованных.
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит обновлённый чип со встроенным ограничителем при майнинге Ethereum
Максим Грув
21:20
Отбитые каклы, которых забанили на укрооверах, решили показать свою никчемность, здесь
Американские законодатели призывают ограничить доступ к передовой литографии всем китайским компаниям
Spectre82
21:20
Потом случайно сольют драйвер без ограничителя и дело в шляпе
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит обновлённый чип со встроенным ограничителем при майнинге Ethereum
Juri Sokolov
21:18
все просто: если человек продает карту на авито Дороже Рекомендованной производителем цены - налог 30% (ну или какой там с выигрыша в лотерею)
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит обновлённый чип со встроенным ограничителем при майнинге Ethereum
Juri Sokolov
21:17
пусть сделает контроль нагрузки (чтобы комп анализировал запущенную нагрузку - как запущенную игру + вебкамера смотрит на монитор + количество карт в системе (не более одной))
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит обновлённый чип со встроенным ограничителем при майнинге Ethereum
Дмитрий Внук
21:15
будут майнить всё, что ниже кефира по таблице. 90% цены на видеокарты формирует сейчас доходность в майнинге.
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит обновлённый чип со встроенным ограничителем при майнинге Ethereum
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем