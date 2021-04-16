Сегодня глубокой ночью Capcom провела новую презентацию по играм серии Resident Evil. Особо интересного в её рамках, впрочем, было мало: показали новый трейлер с геймплейными кадрами, подтвердили наличие режима Mercenaries, огласили сроки проведения демоверсии «для всех» (со 2 мая, 03:00 по МСК до 3 мая того же времени), а также анонсировали VR-версию Resident Evil 4.

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Но есть и более «приземлённая» информация. Так, Capcom опубликовала таблицу, в которой перечисляет актуальные консоли и их соответствие воспроизводимым разрешениям и частотам кадров. Получилось довольно интересно и, что самое главное, показательно.

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На PlayStation 5 игра будет работать в разрешении 4K и с поддержкой HDR. Без трассировки лучей обещают 60 fps, с трассировкой — всего 45;

игра будет работать в разрешении 4K и с поддержкой HDR. Без трассировки лучей обещают 60 fps, с трассировкой — всего 45; на Xbox Series X ситуация аналогичная: 4K, HDR, 60 fps без «лучей», 45 fps — с «лучами»;

ситуация аналогичная: 4K, HDR, 60 fps без «лучей», 45 fps — с «лучами»; Xbox Series S закономерно «проседает» и по разрешению, и по частоте кадров: 1440p, HDR, 45 кадров в секунду без трассировки лучей и 30 кадров в секунду с трассировкой лучей;

закономерно «проседает» и по разрешению, и по частоте кадров: 1440p, HDR, 45 кадров в секунду без трассировки лучей и 30 кадров в секунду с трассировкой лучей; PlayStation 4 Pro и Xbox One X совпадают по возможностям: в режиме высокого разрешения ожидайте 4K с HDR и при 30 кадрах в секунду, в стандартном же режиме — 1080p при 60 кадрах в секунду и уже без HDR;

и совпадают по возможностям: в режиме высокого разрешения ожидайте 4K с HDR и при 30 кадрах в секунду, в стандартном же режиме — 1080p при 60 кадрах в секунду и уже без HDR; Базовые PlayStation 4 и Xbox One хуже всего прошли проверку временем, поэтому на них Resident Evil Village будет выглядеть наиболее грустно: 900p@45 fps и 900p@30 fps соответственно.

и хуже всего прошли проверку временем, поэтому на них Resident Evil Village будет выглядеть наиболее грустно: 900p@45 fps и 900p@30 fps соответственно. Google Stadia к консолям не относится, но Capcom посчитала своим долгом упомянуть её возможности относительно воспроизведения Resident Evil Village. Варианта два: 1080p при 60 fps или же «апскейл» до 4K при 60 fps.

PC, по понятным причинам, в списке нет, поскольку компьютеры у всех разные. С системными требованиями Resident Evil Village можно ознакомиться здесь. Релиз игры назначен на 7 мая.