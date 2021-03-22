За полтора месяца до релиза официальная Steam-страничка Resivent Evil Village пополнилась важной (особенно в текущей ситуации с рынком видеокарт) информацией — системными требованиями. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что если отказаться от трассировки лучей, то для комфортного воспроизведения нового Resident Evil хватит и GeForce GTX 1070 или Radeon RX 5700. Что-то похожее на «кусачие» требования появляется при желании играть с модным нынче рейтрейсингом.

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Минимальные требования выглядят следующим образом:

процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560;

видеокарта для трассировки лучей: NVIDIA GeForce GTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700;

видеокарта для трассировки лучей: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT.

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Capcom заботливо уточняет, что вышеуказанные требования пока предварительные и вполне могут измениться. Поэтому не стоит удивляться тому, что компания рекомендует один и тот же адаптер от AMD и в минимальных, и в рекомендованных требованиях.

Релиз Resident Evil Village состоится 7 мая на всех актуальных платформах.