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Версия Genshin Impact для PlayStation 5 станет доступна в конце апреля

И это официально.
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В конце марта разработчики из miHoYo порадовали общественность, заявив, что в скором времени выпустит полноценную версию своего популярнейшего проекта Genshin Impact для консолей PlayStation 5. Насколько скоро должно наступить это «скоро», изначально не уточнялось, но сегодня разработчики нашли в закромах совесть и сообщили, что владельцы PS5 смогут окунуться в мир Genshin Impact уже 28 апреля.

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Версия игры для новых консолей от Sony порадует улучшенными текстурами и высокой скоростью загрузки. Также параллельно с обновлённой версией выйдет и крупное обновление игры: ожидайте новых персонажей, новых боссов, а также правки баланса.

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Напомним, что Genshin Impact вышла в прошлом году и стала феноменально популярной на Западе, что для игры от китайских разработчиков — поистине исторический момент. Проект собираются поддерживать двенадцать лет, но мы бы на месте девелоперов на столь длительную перспективу не загадывали.

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