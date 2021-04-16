Новая Battlefield может обойти стороной консоли прошлого поколения
Слухи о новой Battlefield появляются уже по несколько раз в неделю, а это значит, что не за горами полноценный официальный анонс проекта, который должен состояться до конца календарной весны. Вот и сегодня известный в кругу фанатов Battlefield и Call of Duty инсайдер Том Хендерсон поделился свежими сведениями, вернее, опасениями касательно новинки.
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Как пишет Хендерсон, ему до сих пор неизвестно ничего конкретного касательно выхода новой Battlefield на консолях прошлого поколения (PlayStation 4 и Xbox One). Обычно к данному моменту подобная информация инсайдерам уже известна, но в этом случае — нет. Хендерсон полагает, что новинка их вообще пропустит.
Любопытно, что тот же Хендерсон ранее упоминал, что новая Battlefield на «пастгене» выйдет, но из-за недостаточных вычислительных мощностей их версии будут уступать версиям для PC и «некстгена» в геймплейных возможностях. Например, ранее упоминалось, что на PC и новых консолях будут доступны сражения с участием 128 игроков, тогда как на «пастгене» — не более чем с 64 игроками, с примитивной графикой и отсутствием масштабных разрушений.
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Возможно, DICE просто решила отказаться от версий игры для PlayStation 4 и Xbox One и выпустить бескомпромиссный проект. Как бы то ни было, до формального анонса новинки осталось в худшем случае полтора месяца — тогда-то всё и прояснится.
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