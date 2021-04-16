Mass Effect Legendary Edition порадует наличием фоторежима
Пока население планеты сидит на самоизоляции, видеоигры легко и непринуждённо стали заменять ему реальную жизнь, поэтому трудно удивляться повсеместно появляющимся в популярных играх фоторежимах, позволяющих запечатлеть красивые игровые моменты в достойных ракурсах и без захламлённости интерфейсом. BioWare решила не отставать от тренда, и сегодня руководитель проекта Mass Effect Legendary Edition Мак Уолтерс сообщил о работе студии над соответствующим фоторежимом.
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Пока что разработчик приложил только один скриншот, судя по которому, фоторежим в Mass Effect Legendary Edition будет обладать продвинутыми настройками вроде фокусного расстояния, параметров контрастности и прочего.
Напомним, что Mass Effect Legendary Edition представляет собой сборник ремастеров оригинальной трилогии и поступит в продажу на всех актуальных платформах уже через месяц — 14 мая. Посмотреть, насколько ремастеры отличаются от оригинальных игр, можно здесь.
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