Быть может, расходы Epic Games Store в настоящее время значительно превышают доходы, но Epic Games может себе это позволить и продолжает вкладывать в развитие сервиса всё новые и новые средства, рассчитывая, что в среднесрочной перспективе вложения полностью окупятся и начнут приносить исключительно прибыль. Так, с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга в EGS можно забрать сразу три достойных внимания подарка.

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Deponia The Complete Journey — point&click-приключение, в котором главный герой, Руфус, в попытках осуществить мечту и сбежать с мусорной планеты Депония, фактически рушит судьбу одной прекрасной девушки Гоал с парящего города Элизиум. Теперь долгом Руфуса становится помочь Гоал вернуться домой. Фактически перед нами сборник из трилогии Deponia, так что может считаться за три игры в одной.

Ken Follett's The Pillars of the Earth — инди-приключение в сеттинге средневековой Англии, основанное на бестселлере Кена Фоллетта «Столпы Земли».

The First Tree — трогательная и атмосферная приключенческая игра, в которой нам в роли лисицы предстоит разыскать свою семью. Попутно история лисицы переплетается с историей ищущего своего отца мальчика.

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На следующей неделе героеями бесплатной раздачи в Epic Games Store станут хоррор во вселенной «Чужого» Alien Isolation, а также rogue-like экшен Hand of Fate 2.