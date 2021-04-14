Крупное дополнение «Гнев друидов» для Assassin’s Creed Valhalla задержится на две недели
Современные игры не обходятся без контентных дополнений, и Assassin’s Creed Valhalla, естественно, не исключение из правила. Релиз «Гнева друидов», первого из как минимум двух запланированных крупных аддонов к игре, должен был состояться 29 апреля, но буквально несколько минут назад Ubisoft поделилась неприятным известием: запуск дополнения задержится на две недели — до 13 мая.
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Причинами столь ожидаемого в эти неспокойные времена решения разработчики пообещали поделиться в отдельной готовящейся к публикации статье. Судя по совсем небольшой по современным меркам задержке, вряд ли речь пойдёт о чём-то серьёзном: скорее всего, привычный «ковид», удалённая работа и желание довести продукт до необходимого уровня качества.
Летом для Assassin’s Creed Valhalla должно выйти второе дополнение — «Осада Парижа» — а недавно в Сеть просочился слух о существовании и третьего сюжетного аддона.
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