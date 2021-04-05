В файлах Assassin’s Creed Valhalla обнаружено упоминание третьего крупного аддона к игре
Французский блогер j0nathan, который несколько раз «сливал» впоследствии становившуюся правдой информацию об Assassin’s Creed Valhalla, нашёл в файлах PC-версии игры упоминание третьего крупного дополнения к ней. Как передаёт j0nathan, всего в файлах игры «зашифрованы» три дополнения — под названиями Ireland, Francia и Meteor.
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И если с Ireland и Francia всё более или менее понятно — попадающие в тему данных названий дополнения «Гнев друидов» и «Осада Парижа» — были анонсированы ещё в начале февраля, то с «Метеором» всё куда загадочнее. Возможно, данный аддон планировался к выходу, но впоследствии был отменён Ubisoft; также вероятно, что за ним скрывается некое самостоятельное сюжетное дополнение наподобие Assassin’s Creed IV Black Flag — Freedom Cry.
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Стоит также напомнить, что помимо крупных аддонов для Assassin’s Creed Valhalla также запланировано как минимум четыре бесплатных набора дополнительного контента. В целом же Ubisoft собирается поддерживать «Вальгаллу» новым контентом значительно дольше, чем «Одиссею». Так что, вероятно, третье дополнение будет представлено позже.
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