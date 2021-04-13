В консольной версии World of Tanks появятся современные танки
Компания Wargaming решили добавить в консольную версию World of Tanks современные танки. Теперь владельцы Xbox и PlayStation смогут выяснять отношения на полях сражений, рассекая на американском M1A2 Abrams или российском Т-72БМ. Новейшая техника появится в игре вместе с обновлением Modern Armor — танки останутся в игре на постоянной основе, это не временный ивент.
реклама
Девелоперы из Wargaming Chicago-Baltimore утверждают, что современная эпоха танковых сражений будет существовать параллельно с версией, посвящённой периоду Второй мировой войны.
реклама
Если говорить о грядущем обновлении Modern Armor, то это не просто очередная порция обновки. Авторы называют его «следующим шагом в развитии игры», который привнесёт за собой массу новых возможностей и обновление всего геймплея.
реклама
В консольной World of Tanks появится отдельный режим, отличительными особенностями которого являются:
- свой балансировщик по периодам;
- игра без артиллерии;
- машины холодной войны;
- новые карты;
- 3D-командиры;
- уникальное снаряжение;
- кооперативная игра.
Обновление Modern Armor выйдет уже 27 апреля и будет доступно для кроссплатформенных боёв на PlayStation, PlayStation 5, а также Xbox One и Xbox One X|S.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила