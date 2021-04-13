Компания Wargaming решили добавить в консольную версию World of Tanks современные танки. Теперь владельцы Xbox и PlayStation смогут выяснять отношения на полях сражений, рассекая на американском M1A2 Abrams или российском Т-72БМ. Новейшая техника появится в игре вместе с обновлением Modern Armor — танки останутся в игре на постоянной основе, это не временный ивент.

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Девелоперы из Wargaming Chicago-Baltimore утверждают, что современная эпоха танковых сражений будет существовать параллельно с версией, посвящённой периоду Второй мировой войны.

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Если говорить о грядущем обновлении Modern Armor, то это не просто очередная порция обновки. Авторы называют его «следующим шагом в развитии игры», который привнесёт за собой массу новых возможностей и обновление всего геймплея.

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В консольной World of Tanks появится отдельный режим, отличительными особенностями которого являются:

свой балансировщик по периодам;

игра без артиллерии;

машины холодной войны;

новые карты;

3D-командиры;

уникальное снаряжение;

кооперативная игра.

Обновление Modern Armor выйдет уже 27 апреля и будет доступно для кроссплатформенных боёв на PlayStation, PlayStation 5, а также Xbox One и Xbox One X|S.