Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Данные 1,3 миллиона пользователей социальной сети Clubhouse выложены в открытый доступ

Обвинять в этом нужно только Clubhouse.
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз

Пользователи социальной сети Clubhouse должны насторожиться, ведь их персональные данные были скомпрометированы. Несколько месяцев назад специалисты в сфере безопасности предупреждали о возможных угрозах конфиденциальности разговоров Clubhouse, и их опасения не оказались напрасными. Прошло всего несколько дней после публикации данных более 500 миллионов пользователей Facebook, о которых мы писали здесь. Теперь же база данных SQL, содержащая в себе около 1,3 миллиона полностью расшифрованных пользовательских записей, опубликована в открытом доступе на известном хакерском форуме.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам
RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Издание CyberNews подтвердило, что в опубликованных данных Clubhouse из скомпрометированных учётных записей есть следующие сведения:

  • ID профиля;
  • имя профиля;
  • имя пользователя (он же «никнейм»);
  • ссылка на фотографию;
  • привязанные аккаунты Twitter и Instagram;
  • количество подписчиков и количество людей, на которых подписан пользователь;
  • дата создания профиля и ID профиля, выславшего «инвайт».

Представители социальной сети Clubhouse поспешили заявить, что «никаких утечек данных зафиксировано не было». На вопрос о том, откуда в свободном доступе оказались все вышеперечисленные данные, в соцсети ответили, что все сведения находятся в открытом доступе, их можно получить через API. Отсюда возникает вопрос, насколько хорошо в Clubhouse налажена работа в области защиты пользовательских данных.

реклама

Специалисты служб безопасности, в свою очередь, подтвердили, что полученную информацию можно заполучить путём парсинга открытых профилей. Например, номеров кредитных карт или важных документов в слитой базе нет, а вот открытость базы данных вышеупомянутой социальной сети всё равно вызывает большие вопросы — опасность того же фишинга не стоит недооценивать. Именно поэтому пользователям Clubhouse рекомендуется сменить пароль, остерегаться фишинговых ссылок и с подозрением относиться к сообщениям от незнакомых пользователей.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

clubhouse
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Данные 1,3 миллиона пользователей социальной сети Clubhouse выложены в открытый доступ
+
Продвинутый симулятор скейтбординга Skater XL получит мультиплеер — открытое бета-тестирование режима уже стартовало
+
Nintendo повысила цены на игры в России
5
Outriders и It Takes Two сохранили свои лидерские позиции в недельном чарте продаж Steam
+
Microsoft не намерена торопиться с выпуском Perfect Dark, Fable, Everwild и других эксклюзивов
2
Слух: Resident Evil 9 станет последней «номерной» частью серии
18

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 296
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 73
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 25
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 47

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
25
Еnemy Front: CryEngine не панацея от провала игры
9
Обзор FIFA Online 4 на закрытом бета-тестировании
2
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
17
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
5

Сейчас обсуждают

D3m0n
10:39
>>Кстати, сегодня NVMe на 16 Тб можно убить за 2 года Поправил )
Майнеры научились добывать криптовалюту на SSD и могут вызвать дефицит скоростных накопителей
Марк Михаль
10:39
Нужно просто на уровне законодательства запретить нытиков-тунеядцев, не приносящих никакой пользы обществу и из-за этого закономерно нищих.
Майнеры научились добывать криптовалюту на SSD и могут вызвать дефицит скоростных накопителей
Иван Попов
10:38
И это всё что ты осознал равнодушная ты скотина
Геймер поставил рекорд Гиннесса в Minecraft, собрал $450 000 на благотворительность и написал книгу
ахахах
10:38
говорят помимо шума ещё и жар в квартире,што недосна
Хешрейт сети Ethereum превысил 550 TH/s - армия новичков обвалила общую доходность майнинга
Orry
10:35
были ж вроде какие-то программно управляемые через usb помпы ? у меня давний знакомый заказывал где-то в европе ещё 10+ лет назад. там и управление вентиляторами было встроено.
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
Orry
10:32
фум - отличный кстати вариант. до сих пор не понимаю почему сантехники её не любят и рассказывают всякие ужастики, с которыми за 20+ лет использования ни разу не сталкивался.
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
DarkShaman
10:32
Гораздо лучше сразу стерилизовать крикунов призывающих "запретить и поднять налоги"
Майнеры научились добывать криптовалюту на SSD и могут вызвать дефицит скоростных накопителей
галина денисова (корзникова)
10:31
вы дауны не понимаете, что майнинг - это искусство. Лично я заработала просто за счет майнинга за год на 2шку в Казани. А вы, тупые геймеры, идите дальше играйте и донатьте разрабам своим, ну а мы буд...
Майнеры научились добывать криптовалюту на SSD и могут вызвать дефицит скоростных накопителей
Олег Неволин
10:24
А мы простые пацаны из за каких то майнеров таких как вы потом выжатые видяхие покупаем. Не стыдно вам?)))
Хешрейт сети Ethereum превысил 550 TH/s - армия новичков обвалила общую доходность майнинга
RadeoForce
10:23
о, давненько не видел живых защитничков пхениксоса :)
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем