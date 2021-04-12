Данные 1,3 миллиона пользователей социальной сети Clubhouse выложены в открытый доступ
Пользователи социальной сети Clubhouse должны насторожиться, ведь их персональные данные были скомпрометированы. Несколько месяцев назад специалисты в сфере безопасности предупреждали о возможных угрозах конфиденциальности разговоров Clubhouse, и их опасения не оказались напрасными. Прошло всего несколько дней после публикации данных более 500 миллионов пользователей Facebook, о которых мы писали здесь. Теперь же база данных SQL, содержащая в себе около 1,3 миллиона полностью расшифрованных пользовательских записей, опубликована в открытом доступе на известном хакерском форуме.
реклама
Издание CyberNews подтвердило, что в опубликованных данных Clubhouse из скомпрометированных учётных записей есть следующие сведения:
- ID профиля;
- имя профиля;
- имя пользователя (он же «никнейм»);
- ссылка на фотографию;
- привязанные аккаунты Twitter и Instagram;
- количество подписчиков и количество людей, на которых подписан пользователь;
- дата создания профиля и ID профиля, выславшего «инвайт».
Представители социальной сети Clubhouse поспешили заявить, что «никаких утечек данных зафиксировано не было». На вопрос о том, откуда в свободном доступе оказались все вышеперечисленные данные, в соцсети ответили, что все сведения находятся в открытом доступе, их можно получить через API. Отсюда возникает вопрос, насколько хорошо в Clubhouse налажена работа в области защиты пользовательских данных.
реклама
Специалисты служб безопасности, в свою очередь, подтвердили, что полученную информацию можно заполучить путём парсинга открытых профилей. Например, номеров кредитных карт или важных документов в слитой базе нет, а вот открытость базы данных вышеупомянутой социальной сети всё равно вызывает большие вопросы — опасность того же фишинга не стоит недооценивать. Именно поэтому пользователям Clubhouse рекомендуется сменить пароль, остерегаться фишинговых ссылок и с подозрением относиться к сообщениям от незнакомых пользователей.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила