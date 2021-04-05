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Данные 533 миллионов пользователей Facebook утекли в Сеть

Российские аккаунты тоже скомпрометированы.
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В Сети появилась база телефонных номеров и личных данных сотен миллионов пользователей Facebook. Один из пользователей хакерских форумов совершенно бесплатно разместил эту базу данных, отдельная информация из которой ранее продавалась через специальный бот. Всего было скомпрометировано более 533 миллионов пользователей — это означает, что в Сеть попали не только их телефонные номера, но и полные имена, биографии, даты рождения, идентификаторы и адреса электронной почты.

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Что удивительно, телефонный номер Марка Цукерберга, основателя социальной сети Facebook, тоже попал в Сеть. Об этом заявил некто Дэйв Уолкер, специалист по кибербезопасности. Помимо телефонного номера, в открытом доступе находятся адрес и личный идентификатор Цукерберга. Данные Криса Хьюза и Дастина Московица, двух других основателей Facebook, тоже «утекли» в Сеть.

Установлено, что слитая база социальной сети содержит в себе данные о пользователях платформы из 106 различных стран. Если говорить о россиянах, то скомпрометировано было более 10 миллионов аккаунтов. Максимальное количество утекших данных пришлось на Египет (44 миллиона аккаунтов), Тунис (39 миллионов аккаунтов), Италию (35 миллионов) и США (32 миллиона).

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