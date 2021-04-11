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Слух: Resident Evil 9 станет последней «номерной» частью серии

После этого Capcom будет создавать полностью автономные проекты по «Обители зла».
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Авторитетный инсайдер Dusk Golem (он же AestheticGamer), который многократно «сливал» в Сеть впоследствии оказывавшуюся правдой информацию о множестве игр, сегодня поведал любопытные подробности о будущем франшизы Resident Evil. Ранее он уже упоминал, что Capcom уже больше двух лет трудится над Resident Evil 9, а сегодня поделился интересными деталями.

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Согласно сведениям инсайдера, сюжетные линии Resident Evil 7 Biohazard, готовящейся к майскому релизу Resident Evil Village (она же Resident Evil 8), а также находящейся сейчас в активной разработке Resident Evil 9 как никогда прежде во франшизе тесно взаимосвязаны. При этом девятая часть станет финалом трилогии Biohazard и истории Итана Уинтерса.

Как дополнительно сообщает Dusk Golem, хотя Resident Evil 9 станет последней «номерной» частью культовой франшизы, но забрасывать серию Capcom на этом не собирается: компания продолжит выпускать новые Resident Evil, но они уже будут самостоятельными проектами. Что скрывается за этой самостоятельностью, на данном этапе неизвестно; возможно, отдельные истории или же ответвления.

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Но всё это будущее, причём довольно туманное. А если говорить о будущем ясном, то напомним, что Resident Evil Village запланирована к выходу 7 мая на всех актуальных платформах. Если информация Dusk Golem’а верна, то после её прохождения наверняка станет очевидна сюжетная недосказанность — как задел под девятую часть.

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