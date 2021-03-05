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Слух: Resident Evil 9 в разработке, но релиза в ближайшие годы ждать не стоит

Сначала бы Resident Evil Village дождаться и оценки увидеть.
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Похоже, конвейер по производству игр серии Resident Evil в Capcom оказался гораздо длиннее, чем можно было себе представить, глядя на предыдущие и грядущие релизы проектов в данной франшизе. Компании ещё только предстоит выпустить Resident Evil Village, однако, как передаёт известный инсайдер Dusk Golem (он же AestheticGamer), в производстве также находится уже следующая часть франшизы, которую пока можно называть просто Resident Evil 9.

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По информации, которой располагает инсайдер, в определённый момент времени в разработке в Capcom находились сразу шесть проектов во франшизе: ремейк Resident Evil 2, ремейк Resident Evil 3, Resident Evil Village (она же 8), Resident Evil Outrage, ремейк Resident Evil 4, а также Resident Evil 9. Как передаёт Dusk Golem, такой переполненный график в Capcom был актуален примерно в конце 2018 года.

К слову, Resident Evil Outrage не первый раз всплывает в новостных лентах с пометкой «Слух». Ранее в Сеть утекала информация, что под данным кодовым названием Capcom готовит триквел Revelations. Ремейк Resident Evil 4 тоже вполне логичен, а вот девятая номерная часть франшизы пока, естественно, покрыта пеленой тайны. Согласно сведениям Dusk Golem’а, её производство находится на совсем ранних этапах, поэтому крайне маловероятно, что релиз состоится раньше 2024 года.

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Что касается Resident Evil Village, то, напомним, её релиз на всех актуальных платформах состоится 7 мая.

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