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Осада Рима силами галлов в 7-минутном геймплейном видео Total War Rome Remastered

Семь минут лицезрения главных врагов римлян.
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До выхода графически обновлённой версии культовой стратегии Rome: Total War осталось меньше трёх недель, поэтому разработчики из Feral Interactive, которых Sega утвердила на косметический ремонт «Рима», периодически напоминают о существовании ремастера и нагнетают вокруг него справедливый хайп. Сегодня нашему вниманию представили свежий геймплейный видеоролик, в котором громадная, больше чем можно себе представить армия галлов сражается с римлянами на пути к конечной цели — Вечному городу.

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Стоит напомнить, что Total War Rome Remastered порадует поддержкой широкоформатных мониторов, в том числе с разрешением 4K, улучшенными графическими эффектами, более современными моделями юнитов и прочим. Всё это великолепие можно увидеть в нижеуказанном видеоролике. На случай, если вы вдруг запамятовали, как выглядела оригинальная Rome: Total War, разработчики недавно показывали её сравнение с ремастером.

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Релиз Total War Rome Remastered состоится 29 апреля.

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sega feral interactive total war rome remastered
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Boroda Ch
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Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение. Я бы хрен че начислил, даже не удосужился проверить на ошибки после написания этого барахла.
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Вова Огонь
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