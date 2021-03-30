Видео: насколько облагородилась графика в Total War Rome Remastered по сравнению с оригиналом
В прошлый четверг SEGA представила вниманию общественности обновлённое издание культовой Rome Total War. Проект вышел, страшно сказать, в 2004 году, и на данный момент отчаянно нуждается в косметическом ремонте. Вот его усилиями коллектива Fetal Interactive и произвели. В момент анонса конкретных игровых кадров показано не было, но сегодня это недоразумение было исправлено, и разработчики показали обновлённые модели юнитов, улучшенный внешний вид локаций и построек, детализированное изображение карты и городского меню, и многое другое.
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Напомним, что помимо улучшенной графики Total War Rome Remastered также поддерживает 4K-разрешение, широкоформатные и ультраширокоформатные мониторы и радует обновлёнными визуальными эффектами. В остальном же перед нами та же культовая игра, за которой фанаты стратегий проводили бессонные ночи.
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Релиз назначен на 29 апреля. Базовая цена в Steam составляет 1 725 рублей, но все обладатели оригинальной Rome Total War могут рассчитывать на 50-процентную скидку.
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