В прошлый четверг SEGA представила вниманию общественности обновлённое издание культовой Rome Total War. Проект вышел, страшно сказать, в 2004 году, и на данный момент отчаянно нуждается в косметическом ремонте. Вот его усилиями коллектива Fetal Interactive и произвели. В момент анонса конкретных игровых кадров показано не было, но сегодня это недоразумение было исправлено, и разработчики показали обновлённые модели юнитов, улучшенный внешний вид локаций и построек, детализированное изображение карты и городского меню, и многое другое.

реклама

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Напомним, что помимо улучшенной графики Total War Rome Remastered также поддерживает 4K-разрешение, широкоформатные и ультраширокоформатные мониторы и радует обновлёнными визуальными эффектами. В остальном же перед нами та же культовая игра, за которой фанаты стратегий проводили бессонные ночи.

реклама

Релиз назначен на 29 апреля. Базовая цена в Steam составляет 1 725 рублей, но все обладатели оригинальной Rome Total War могут рассчитывать на 50-процентную скидку.