19 минут свежего игрового процесса Path of Exile 2
Несколько часов назад Grinding Gear Games порадовала поклонников своего творчества публикацией второго игрового трейлера Path of Exile 2 с геймплейными кадрами. Спустя совсем короткое время разработчики, осознающие, что игрокам интересны не трейлеры, а именно геймплей, порадовали аудиторию повторно и выложили на YouTube аж 19-минутный видеоролик с демонстрацией игрового процесса сиквела этого популярного ролевого экшена.
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В нижеуказанном видео разработчики отправились в древние дюны Пустыни Вастири, сразились с «боссами» с помощью магии, а также новых типов оружия — копий и арбалетов. Как пишут авторы, в Path of Exile 2 игроков ждёт «боёвка» нового поколения.
Между тем разработчики подтвердили изначальные сомнения в возможности релиза Path of Exile 2 в этом году, отметив, что закрытая «бета» проекта пройдёт только в следующем году. Так что ни о какой возможности выхода проекта в 2021-м можно уже не мечтать.
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Напомним, что в Path of Exile 2 игроков ждут новые геймплейные возможности, а также сюжетная кампания-сиквел, события которой развернутся спустя двадцать лет после окончания кампании первой части.
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