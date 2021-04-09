Ролевой экшен Path of Exile 2 был анонсирован в ноябре 2019 года. С тех пор — год пандемии, удалённой работы и множества проблем, в результате чего процесс производства сиквела идёт не так быстро, как предполагали разработчики из Grinding Gear Games, лишившиеся возможности расширить свой коллектив. Но время идёт, и работа пусть и размеренно, но выполняется, и вот, сегодня разработчики представили вниманию общественности новый игровой трейлер с геймплейными кадрами.

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Напомним, что Path of Exile 2 — это «мягкий» сиквел, то есть, после его выхода первая и вторая части будут соединены в одном клиенте, а игроки смогут беспрепятственно проходить и старую, и новую сюжетные кампании. Сама кампания является прямым продолжением оригинальной Path of Exile, и её события развернутся спустя 20 лет после её окончания.

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Вместе с новым сюжетом игроки смогут опробовать новый классы Восхождения, новую систему умений и систему оружия и брони. Также улучшится визуальная составляющая: как минимум обещают добавить обновлённые модели и улучшенные анимации персонажей.

О релизе говорить пока рано, но вероятность того, что он состоится в этом году, стремится к нулю.