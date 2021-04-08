IO Interactive продолжает снабжать Hitman 3 дополнительным контентом и бесплатными обновлениями, что, в общем-то, немудрено, учитывая, что релиз игры состоялся совсем недавно и отличился рекордной для франшизы востребованностью. Недавно IO Interactive анонсировала для Hitman 3 цикл дополнений «Семь смертных грехов», а сегодня решила продолжить тему: месяц бесплатного контента в игре будет носить название «Сезон жадности».

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Итак, с 9 апреля по 9 мая в Hitman 3 появятся две неуловимых цели (коллекционер и политик в Дартмуре и Хоукс Бэй соответственно), а также шесть новых контрактов в различных игровых локациях. Кроме того, разработчики напомнили о том, что в берлинской локации до 12 апреля будет проходить сезонное посвящённое Пасхе событие «Охота за яйцами».

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Напомним, что Hitman 3 вышла в январе и почти сразу окупила все расходы на своё производство. Если бы IO Interactive не рискнула, то всё могло пойти совсем иначе; подробнее об этом здесь.