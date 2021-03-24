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Hitman 3 получит цикл дополнений, посвящённых семи смертным грехам

Первое, «Жадность», выходит уже 30 марта.
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Разработчики Hitman 3 дали понять, что экшен ждёт особый цикл дополнений, состоящий из семи частей. Каждая из них будет посвящена одному смертному греху. В отдельно взятом DLC из новоявленного цикла «Смертные грехи» будет входить специальный контракт. Например, часть «Жадность» предложит к прохождению специальную миссию в Дубае.

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Первое мини-дополнение добавит в игру уникальную экипировку для героя, а также парочку занимательных предметов: монетку жадности и дьявольскую трость. «Жадность» должна появиться уже 30 марта, названия остальных мини-частей вы должны знать даже без объявления разработчиков. Всё просто: «Гордость», «Чревоугодие», «Похоть», «Гнев», «Праздность» и «Зависть».

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Напомним, экшен Hitman 3 появился в продаже на PC и консолях в начале нынешнего года.

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