Как вы помните, вчера компания Blue Box Game анонсировала Abandoned — жанровый симбиоз, сочетающий в себе шутер от первого лица, симулятор выживания и хоррор. После анонса Abandoned в Сети практически сразу поползли слухи о том, что авторы проекта сотрудничают с Хидео Кодзимой. Сами разработчики поспешили опровергнуть эти домыслы, дав понять, что они лишь делают свой маленький «проект мечты», к услугам Кодзимы никто не планировал прибегать.

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Напомним, Abandoned должна появиться в четвёртом квартале нынешнего года на PlayStation 5. Что до Кодзимы, то есть другие слухи, свидетельствующие о желании геймдизайнера посотрудничать с командой Xbox и Microsoft. Но это уже немного другая история, она явно будет освещаться отдельно и чуточку позже.