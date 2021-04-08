Журналист VentureBeat Джефф Грабб продолжает в поте лица трудиться над созданием образа конкурента журналисту Bloomberg Джейсону Шрайеру в деле знания всего обо всём, что происходит в игровой индустрии. Пока что кредит доверия Грабба несравним со Шрайером, поскольку второй, в отличие от первого, ещё ни разу не ошибался, однако наличие любых инсайдерских подробностей — это всегда плюс.

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Как передаёт Грабб, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, Хидео Кодзима ведёт переговоры с Xbox Game Studios об издании его следующего проекта. По сведениям Грабба, игровое крыло Microsoft ищет возможности расширения своего присутствия в японском геймдеве, и лучшей кандидатуры, чем Кодзима, для этого придумать сложно.

По словам журналиста, присутствие статуэтки Ludens как одного из символов Kojima Productions за спиной главы Xbox Фила Спенсера во время одной из прямых трансляций — прямой намёк на грядущую сделку.

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Напомним, что Kojima Productions официально объявила о производстве своей следующей игры ещё осенью прошлого года. Впрочем, на тот момент проект явно находился на зачаточных стадиях развития — компании были нужны уж слишком важные и ключевые специалисты.