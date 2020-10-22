Kojima Productions уже работает над новым проектом
Официально. Однако никаких подробностей пока нет.
Kojima Productions решила не почивать на лаврах Death Stranding, а продолжать трудиться. Буквально только что, например, студия Хидео Кодзимы в своём официальном Twitter подтвердила факт разработки нового проекта и даже ищет новых сотрудников в свои ряды.
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Никаких подробностей загадочного проекта пока нет. Судя по перечню вакансий, проект находится на совсем ранних этапах развития, и услышим мы о нём ещё нескоро.
Напомним, что предыдущее творение Kojima Productions — Death Stranding — вышло в ноябре 2019 года на PlayStation 4 и в июле текущего года на PC, и стало одним из самых неоднозначных проектов в игровой индустрии. Одни хвалили Хидео Кодзиму за смелость и изобретательность, другие посчитали, что у мэтра получилось скомканное «нечто». Впрочем, как считает сам Кодзима, через несколько лет игроки пересмотрят своё отношение к Death Stranding.
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